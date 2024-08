Niepokojące wieści ws. Piotra Żyły. Czeka go operacja

Polscy skoczkowie szykują się do sierpniowych konkursów Letniego Grand Prix. Cykl ten stanowi ważny element w przygotowaniach do sezonu zimowego. Już wiadomo, że w czterech pierwszych konkursach nie wystartuje Piotr Żyła. Dwukrotny mistrz świata będzie musiał przejść operację kontuzjowanego kolana.

Podczas jednego z treningów 37-latkowi odnowił się uraz łąkotki. O szczegółach kontuzji opowiedział trener reprezentacji Polski mężczyzn w skokach narciarskich Thomas Thurnbichler.

- Żyła musi przejść operację kolana, która jest pokłosiem dawnej kontuzji. Przypomniała o sobie podczas treningu bazowego, który miał miejsce półtora tygodnia temu. Skonsultowaliśmy sprawę ze specjalistami, a badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło, że chodzi o dawny uraz łąkotki. Piotr zostanie poddany artroskopii, aby usunąć mały fragment łąkotki - wyjaśnił austriacki szkoleniowiec, cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Narciarskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Niezwykły gest słynnego skoczka. "Nie chcę się do tego przyczyniać"

35-latek dodał również, iż od dwóch lat Żyła musiał ostrożnie podchodzić do pewnych ćwiczeń, gdyż nie chciał bardziej uszkodzić kolana. Operacja ma sprawić, że skoczek z Wisły będzie mógł trenować na pełnych obrotach. Do pełni sprawności powinien wrócić po sześciu tygodniach rehabilitacji. To oznacza jednak, że Żyłę ominą pierwsze konkursy Letniego Grand Prix 2024.

Sezon rozpocznie się 13 sierpnia w Courchevel. We Francji odbędą się dwa konkursy dzień po dniu. Następnie skoczkowie przeniosą się do Wisły, gdzie również dwukrotnie powalczą o punkty LGP. W tych zawodach Żyła nie pojawi się na starcie. Do rywalizacji wróci najprędzej w Rasnovie. W Rumunii skoczkowie będą skakali 21-22 września.

W ubiegłym roku po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej LGP sięgnął Vladimir Zografski. Bułgar wyprzedził Gregora Deschwandena ze Szwajcarii i Rena Nikaido z Japonii.