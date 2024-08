Jaki medal zdobyła Julia Szeremeta na igrzyskach? Jaki wynik finału Szeremeta - Yu-Ting?

Polska zawodniczka występuje w Paryżu w kategorii do 57 kilogramów. Do tej pory spisuje się znakomicie - wygrała wszystkie pojedynki i już kilka dni temu zapewniła sobie medal. Teraz wiemy już, że będzie on złoty lub srebrny.

Przed Szeremetą już tylko walka finałowa. Zmierzy się w niej z Tajwanką Lin Yu-Ting. Fani boksu z pewnością nie mogą doczekać się tego starcia. Będzie to pierwszy olimpijski finał polskiego boksu od 1980 roku! Wtedy srebrny medal wywalczył Paweł Skrzecz.

Julia Szeremeta - wynik walki. Jaki medal zdobyła Szeremeta na igrzyskach?

Wynik walki Julia Szeremeta - Lin Yu-Ting poznamy już niedługo! Wtedy przekonamy się, jaki medal zdobyła Szeremeta na igrzyskach. Finałowe starcie zaplanowano na sobotę 10 sierpnia. Polka i Tajwanka powinny rozpocząć walkę ok. 21:30.

