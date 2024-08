Kaczmarek i Śliwka przez sześć ostatnich lat odnosili wspólnie sukcesy zarówno na scenie klubowej, jak i reprezentacyjnej. Od 2018 roku obaj występowali w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą m.in. dokonali wielkiego wyczynu, trzy razy z rzędu triumfując w siatkarskiej Lidze Mistrzów (2021, 2022, 2023), dwa razy zdobyli mistrzostwo Polski (2019, 2022) oraz cztery razy Puchar Polski (2019, 2021, 2022, 2023).

W czasie, gdy byli zawodnikami kędzierzyńskiego klubu, Kaczmarek oraz Śliwka seryjnie stawali też na podium najważniejszych turniejów międzynarodowych w barwach reprezentacji Polski. Zdobyli medale mistrzostw świata (srebro w 2022 roku), Europy (złoto w 2023, brąz w 2021) i Ligi Narodów (złoto w 2023, srebro w 2021, brąz w 2022 i 2024). Przed tygodniem do tej imponującej listy dodali upragniony medal olimpijski - na igrzyskach w Paryżu wywalczyli z naszą drużyną narodową srebro.

Po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego i zasłużonym odpoczynku, obaj zawodnicy rozpoczną przygotowania do kolejnych rozgrywek klubowych. Po raz pierwszy od 2018 roku, Kaczmarek i Śliwka nie będą w tym czasie występować w jednej drużynie. Śliwka z Kędzierzyna-Koźla przeniósł się do Japonii, do ekipy aktualnego mistrza tego kraju Suntory Sunbirds. Natomiast Kaczmarek odszedł z ZAKSY do mistrza Polski Jastrzębskiego Węgla.

Nowy atakujący ekipy z Jastrzębia-Zdroju postanowił podziękować Śliwce za ostatnie lata, które nazwał "cudownymi". Zrobił to w emocjonalnym, wzruszającym wpisie, który zamieścił na swoim profilu na Instagramie. Post Kaczmarka pokazuje silne więzy przyjaźni łączące dwóch wybitnych reprezentantów Polski.

Kaczmarek na samym początku zwrócił się do Śliwki "Bracie", a następnie napisał: "Chciałbym Ci podziękować za te cudowne lata, w których mogłem z Tobą rywalizować, gdzie mogłem czuć tak wielkie wsparcie od tak wspaniałej osoby na boisku jak i przede wszystkim poza nim. Nie mogę uwierzyć, że to się kończy, nie mogę sobie póki co w głowie poukładać jak to będzie występować na boisku w klubie bez Ciebie u boku".

"Mógłbym się rozpisywać w nieskończoność, ponieważ tyle dobrego dla mnie zrobiłeś i tyle mam z Tobą wspaniałych wspomnień... ale

Napiszę po prostu DZIĘKUJĘ" - dodał".

"Byłeś jesteś i będziesz moim najlepszym przyjacielem" - zwrócił się Kaczmarek do Śliwki, a w post scriptum dodał, że razem sięgnęli po 23 trofea.

Śliwka odpowiedział na wpis swojego przyjaciela, wyrażając nadzieję, że zagrają razem jeszcze nie jeden raz.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport