Kiedy Wilfredo Leon zadebiutuje w Bogdance LUK Lublin? Te daty warto zapamiętać

Wilfredo Leon trafił do Bogdanki LUK Lublin po sześciu sezonach gry we włoskiej drużynie Sir Safety Perugia. Pozyskanie słynnego przyjmującego to jeden z największych hitów transferowych w historii PlusLigi. Reprezentant Polski dołączy do nowego klubu po krótkim odpoczynku po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których wywalczył z reprezentacją Polski srebrny medal. Wielu kibiców z pewnością zastanawia się, kiedy Wilfredo Leon zadebiutuje w nowym klubie?

Zobacz także: Wilfredo Leon pokazał, jak przywitano go po powrocie do domu. Podwójna okazja do świętowania

W pierwszej fazie przygotowań lublinianie zaplanowali trzy mecze towarzyskie. Spotkania z Enea Czarnymi Radom (4:0) oraz PGE Projektem Warszawa (1:3) już za nimi. Przed drużyną jeszcze drugi sparing z Projektem (16 sierpnia) i dwa mecze z Asseco Resovią (20 i 23 sierpnia).

Ważnym elementem przygotowań Bogdanki LUK do zbliżającego się sezonu będą dwa turnieje towarzyskie. Zostaną one rozegrane z udziałem kibiców. Czy wówczas zobaczymy występ Wilfredo Leona w nowych barwach?

IV Memoriał Franciszka Ilczuka odbędzie się w dniach 30–31 sierpnia w Białymstoku. Siatkarze zagrają w hali SP 50 przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 96. Gospodarzem turnieju będzie pierwszoligowy klub REA BAS Białystok, a pozostałymi uczestnikami będą plusligowe drużyny Bogdanka LUK Lublin, Ślepsk Malow Suwałki oraz Trefl Gdańsk. Lublinianie rozpoczną turniej meczem ze Ślepskiem Malow w piątek 30 sierpnia o godzinie 16.00. W drugim spotkaniu o 18.30 REA BAS podejmie Trefl. W sobotę zostaną rozegrane mecze o miejsca (godziny 11.00 i 13.30).

Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza zostanie rozegrany w dniach 7–8 września w Lublinie. Turniej upamiętniający słynnego polskiego siatkarza, mistrza świata i złotego medalistę igrzysk Montreal 1976, będzie miał w tym roku bardzo mocną obsadę. W Hali Globus w Lublinie zagrają Sir Safety Perugia (mistrz Włoch), Jastrzębski Węgiel (mistrz Polski i finalista Ligi Mistrzów), Asseco Resovia (triumfator Pucharu CEV) i oczywiście Bogdanka LUK w roli gospodarza. Mecze półfinałowe zaplanowano na sobotę 7 września (godziny 17.00 i 19.30). Dzień później o godzinie 15.30 zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce, a o godzinie 18.00 wielki finał.

Nowy klub Wilfredo Leona! Bogdanka LUK Lublin – skład na przyszły sezon Zobacz galerię

Później siatkarzy Bogdanki LUK Lublin czekają zmagania w nowym sezonie PlusLigi. W pierwszej kolejce zagrają na wyjeździe z Aluron CMC Wartą Zawiercie.