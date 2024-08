Iga Świątek znowu krytykuje WTA. "To naprawdę wyczerpujące"

Świątek ma za sobą niezwykle pracowite tygodnie. W lipcu rywalizowała jeszcze na trawiastych kortach w Londynie podczas wielkoszlemowego Wimbledonu, następnie grała na paryskiej mączce, gdzie odbywały się igrzyska olimpijskie. Teraz uczestniczy w turnieju w Cincinnati na twardej nawierzchni. Tak napięty terminarz i częste zmiany nawierzchni są dużym problemem dla zawodniczek.

Świątek skrytykowała WTA jeszcze przed startem turnieju w Cincinnati. Zwróciła wtedy uwagę, że kalendarz z roku na rok jest coraz bardziej napięty i zawodnicy nie mają czasu na odpoczynek. Po ćwierćfinałowym meczu z Andriejewą Polka została o to zapytana przez dziennikarzy Sky Sports.

- Co mogę powiedzieć. Jestem trochę adwokatem, mówiąc, że musimy grać coraz więcej i więcej. To nie nasza decyzja, ale mamy zbyt wiele turniejów w tym sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że tenis nie jest dla nas już tak dobrą zabawą. Uwielbiam grać w tych wszystkich miejscach, ale to naprawdę wyczerpujące, większość zawodniczek to potwierdzi. Zwłaszcza jeśli grasz na wysokim poziomie, wtedy dochodzisz do dalszych rund i masz mniej czasu na odpoczynek. Nie sądzę, że powinno tak być. Zasługujemy na więcej odpoczynku. Ludzie mogą mnie nienawidzić za to, co mówię, ale naprawdę ciężko jest nadążyć – powiedziała Świątek.

W półfinale turnieju w Cincinnati rywalką Świątek będzie Aryna Sabalenka. Białorusinka jest obecnie sklasyfikowana na trzecim miejscy w rankingu WTA. Początek tego spotkania jest planowany około godziny 17:00.

