Zabawny post libero ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Tak podsumował początek sezonu ligowego

Po wyczerpującym sezonie reprezentacyjnym oraz krótkim odpoczynku przyszedł czas na sezon ligowy. Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zainaugurowali już rozgrywki. Początku tego sezonu nie mogą jednak zaliczyć do udanych. W pierwszej kolejce zmierzyli się na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa. Przegrali 0:3, a kontuzji doznał Bartosz Kurek.

ZOBACZ TAKŻE: Kluby PlusLigi włączają się w pomoc poszkodowanym przez powódź

Runda zasadnicza jest długa, więc zawodnicy mają sporo czasu na zwycięstwa. Codzienne treningi a także wspólne wyjazdy sprawiają, ze często siatkarze spędzają ze sobą więcej czasu niż z własnymi rodzinami. Chwilami może być niezręcznie, zwłaszcza jeśli nie tak dawno temu stali po przeciwnych stronach siatki jako reprezentanci.

W zabawny sposób temat ten podsumował Erik Shoji. Libero jest czołowym siatkarzem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. A ta, jak wiadomo, po dramatycznym spotkaniu uległa Polakom w półfinale igrzysk olimpijskich.

Amerykanin opublikował na platformie Tik Tok żartobliwy filmik, na którym on sam i Marcin Janusz siedzą obok siebie w klubowej szatni. Panowie, ze względu na to, co stało się w Paryżu, nie bardzo wiedzieli, w jaki sposób mają ze sobą rozmawiać.

"Kiedy obaj nie wiecie, co powiedzieć po tym, jak on pokonał Cię w półfinale igrzysk, a teraz macie być kolegami z drużyny przez kolejny rok" - podpisał filmik Shoji.

Kolejny mecz ZAKSA rozegra w piątek. 20 września kędzierzynianie zmierzą się ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa.