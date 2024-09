Kluby PlusLigi włączają się w pomoc poszkodowanym przez powódź

Południowo-zachodnia Polska walczy z wielką wodą. Liczne miejscowości w tej części kraju zostały zalane, wiele ewakuowano, wiele ludzi straciło swoje dobytki, zostało pozbawionych wody pitnej i elektryczności.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny mecz PSG Stali Nysa w PlusLidze przełożony

W organizowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku powodzi włączyły się kluby PlusLigi. W poniedziałek PGE GiEK Skra Bełchatów poinformowała, że organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych powodzianom rzeczy.

Zbiórka będzie prowadzone w niedzielę 22 września podczas spotkania z Cuprum Stilonem Gorzów oraz w piątek, 27 września podczas meczu z Treflem Gdańsk, ale nie tylko. Potrzebne rzeczy można przynosić do hali Energia codziennie, w godzinach otwarcia hali, do wyznaczonych punktów zbiórki, a także do klubowego muzeum w bełchatowskiej Galerii Bawełnianka.

Klub prosi o przynoszenie m.in. wody pitnej, żywności z długim terminem ważności, środków czystości, środków higienicznych, koców, śpiworów, apteczek pierwszej pomocy i karmy dla zwierząt.

Zbiórki będą prowadzone w niedzielę 22 września podczas spotkania z Cuprum Stilonem Gorzów oraz w piątek, 27 września podczas meczu z Treflem Gdańsk, ale nie tylko. Potrzebne rzeczy można przynosić do hali Energia codziennie, w godzinach otwarcia hali, do wyznaczonych punktów zbiórki, a także do Muzeum Skry Bełchatów w Galerii Bawełnianka.

We współpracy ze sztabami rejonów ogarniętych klęską żywiołową pomoc trafi do najbardziej potrzebujących.

"Twoja pomoc może naprawdę zmienić czyjeś życie. Zachęcamy wszystkich kibiców do aktywnego uczestnictwa w zbiórce. Przynieś potrzebne rzeczy na mecz i razem z nami przekaż wsparcie tym, którzy teraz najbardziej tego potrzebują" - apeluje klub na swojej stronie internetowej.

Z podobną inicjatywą wyszedł Aluron CMC Warta Zawiercie. Zbiórka potrzebnych rzeczy będzie prowadzona w klubowym sklepie wicemistrzów Polski. Na liście rzeczy, które można przynosić, wymieniono żywność o długim terminie przydatności, środki czystości, środki higieny osobistej, bieliznę i skarpety (nieużywane), powerbanki i baterię oraz karny dla zwierząt.

"My dorzucimy coś od siebie i zadbamy o szybki transport do najbardziej potrzebujących. Zbiórka trwa do sobotniego meczu włącznie, ale pierwszą część darów chcemy wysłać jak najszybciej, więc nie zwlekaj!" - napisano w informacji o zbiórce, zamieszczonej w klubowych mediach społecznościowych.

Wcześniej informowaliśmy o decyzji PGE Projektu Warszawa, który część dochodu z biletów na najbliższy domowy mecz stołecznego klubu z GKS-em Katowice (18 września) przekaże wybranej organizacji pomocowej działającej na rzecz poszkodowanych w ostatnich wydarzeniach.

GW, Polsat Sport