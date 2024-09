Włosi wieszczą głośny siatkarski transfer. Legenda krok od powrotu

Wielkimi krokami zbliża się początek sezonu we włoskiej lidze siatkarskiej. Tymczasem z Półwyspu Apenińskiego docierają ciekawe informacje transferowe. Jak się okazuje - po czterech sezonach klub może zmienić żywa legenda Marko Podrascanin. Serb łączony jest z powrotem do swojej byłej drużyny.

Podrascanin skończył w sierpniu 37 lat. Pomimo zaawansowanego jak na zawodowego siatkarza wieku, nadal utrzymuje wysoką formę. Zapracował sobie na miano żywej legendy w lidze włoskiej. Występuje w niej nieprzerwanie od 2007 roku.

Od sezonu 2020/2021 związany jest z Itas Trentino. W ostatnich miesiącach pojawiały się plotki łączące go z wyjazdem do Japonii, ale ostatecznie postanowił zostać w Italii. Tak czy inaczej do transferu z jego udziałem może dojść - tyle że w ramach ligi włoskiej.



Jak donosi bowiem portal volleyball.it, Podrascanin znalazł się na radarach działaczy Cucine Lube Civitanova. Transfer miałby ułatwić fakt, że Serb doskonale zna ten klub. Występował w nim bowiem w latach 2008-2016.



Co więcej - od 2022 roku Podrascanin ma obywatelstwo włoskie. W nowej drużynie nie zajmowałby więc miejsca na liście dla obcokrajowców. W najbliższych tygodniach kwestia przyszłości zawodnika powinna się wyjaśnić.