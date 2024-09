Porażka polskiego klubu na inaugurację europejskich pucharów

Sopocianie na zapleczu prestiżowej Euroligi występują po 11 latach przerwy. W gr. A Rywalizować będą m.in. także z Dreamland Gran Canaria, triumfatorem z 2023 r. oraz debiutantem Bahcesehir Stambuł, z kapitanem reprezentacji Mateuszem Ponitką.

Turecki klub w 1. pierwszej kolejce wygrał w Wilnie z Wolves Twinsbet 80:69. Kapitan reprezentacji biało-czerwonych w debiucie w PE (ostatnie lata grał w Eurolidze) uzyskał 4 pkt, 3 zbiórki, miał asystę, przechwyt i dwie straty. Najwięcej punktów dla Bahcesehir zdobył amerykański środkowy Tai Odiase - 14.

To jest 23. edycja PE i trzeci start Trefla (dawniej Puchar ULEB, w latach 2002-2008), lecz pierwszy po reformie rozgrywek, w których od 2016 r. rywalizuje 20 zespołów. Sopocianie grali w sezonie 2003/04 (dotarli do 1/8 finału) oraz 2012/13 (faza grupowa). Przez trzy ostatnie sezony w PE występował Śląsk Wrocław. Triumfator jest premiowany sportowym awansem do Euroligi koszykarzy pod warunkiem spełnienia wymogów organizacyjnych.

W fazie zasadniczej PE zespoły rywalizują w dwóch grupach - odbędzie się 18 kolejek systemem „mecz i rewanż”. Do play off awansuje pierwsza szóstka z obydwu grup, w tym dwie czołowe drużyny z gr. A i B bezpośrednio do ćwierćfinałów. Zespoły z miejsc 3-6 zagrają jeden mecz o prawo walki w 1/4 finału. Po ćwierćfinałach (1 mecz) spotkania półfinałowe i finał rozgrywane będą do dwóch zwycięstw.

Trefl Sopot - Ratiopharm Ulm 93:96 (dogrywka)

BS, PAP