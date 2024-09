W sobotnich półfinałach oba zespoły starały się kontrolować przebieg spotkań, nie forsując się przy tym nadmiernie. Rywale Kinga i Śląska - odpowiednio Trefl Sopot i Legia Warszawa - sprawiły jednak, że szczecinianie i wrocławianie musieli zachować koncentrację do samego końca.

Dość powiedzieć, że w czwartej kwarcie sobotniego starcia, po trafieniu Jarosława Zyskowskiego za trzy punkty, Trefl zbliżył się do Kinga na zaledwie punkt, a i Śląsk - gdyby nie słaba skuteczność legionistów w końcówce meczu - miałby dużo trudniejszą przeprawę, ponieważ szesnastopunktowa w pewnym momencie przewaga ekipy z Wrocławia stopniała pod koniec starcia do zaledwie 4 "oczek". Ostatecznie King wygrał z Treflem 86:76, a Śląsk z Legią 77:70 i to właśnie te ekipy zagrają o Pekao SA Superpuchar Polski.

Faworyta tej rywalizacji trudno wskazać. Tajną bronią wrocławian może być Ajdin Penava, który świetnie spisywał się w przedsezonowych sparingach, ale Aleksander Dziewa i Chad Brown z pewnością będą na niego przygotowani.

