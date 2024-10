Dla szczecinian będzie to drugie podejście do rozgrywek koszykarskiej Ligi Mistrzów. W ubiegłym - debiutanckim - sezonie King zakończył pierwszy etap z bilansem 2-4 i nie zdołał awansować do fazy play-in. Wicemistrzowie Polski liczą przede wszystkim na dobrą grę Tony'ego Meiera, który w każdym z dziesięciu ostatnich starć Basketball Champions League, w którym przebywał na parkiecie co najmniej 20 minut, rzucił 10 lub więcej punktów, notując średnią 17,1 pkt na mecz.

Aliaga Petkim Spor to - obok Manisa Basket - jeden z dwóch tureckich debiutantów w rozgrywkach. Ekipa trenera Buraka Gorena (byłego rozgrywającego Turk Telekom) do Ligi Mistrzów musiała przedzierać się przez kwalifikacje, w których odprawiła kolejno: Den Bosch (92:72), Cholet (76:70) i PAOK (79:69). Gospodarze szczególną uwagę będą musieli zwrócić na DeWayne'a Russella, który w Basketball Champions League grał już w barwach Treviso i Oldenburga, notując w sezonie zasadniczym średnio 15,7 pkt i 6,8 asysty w meczu.

Relacja live i wynik na żywo z meczu King Szczecin - Aliaga Petkim Spor na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 18.30.