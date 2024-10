Porażki polskich klubów w europejskich pucharach

Kolejnym rywalem Kinga trenera Arkadiusz Miłoszewskiego będzie za tydzień obrońca trofeum Unicaja Malaga z Aleksandrem Balcerowskim, a kolejnym mistrzem Belgii Filou Ostenda, który na inaugurację uległ we własnej hali drużynie z Malagi 85:92. Środkowy reprezentacji Polski, który do Hiszpanii przeniósł się po roku spędzonym w zespole mistrza Euroligi Panathinaikosu Ateny, przebywał na parkiecie 13 minut i zdobył 5 pkt oraz miał dwie zbiórki.

Wrocławianie zagrają kolejny mecz dopiero za dwa tygodnie. W grupie F mają również mistrza Litwy - Rytas Wilno oraz włoską Reggianę Reggio Emilia.

Po raz pierwszy w historii w fazie grupowej występuj dwie polskie drużyny. Śląsk, prowadzony przez serbskiego trenera Miodraga Rajkovica, jest dziewiątym polskim klubem w gronie 32 walczących o trofeum. Wcześniej były to: Stelmet Zielona Góra (2016/17, 2017/18), Rosa Radom (2016/17, 2017/18), Anwil Włocławek (2018/19, 2019/20), Polski Cukier Toruń (2019/20), Start Lublin (2020/21), BM Stal Ostrów Wlkp. (2021/22), Legia Warszawa (2022/23) oraz King (od 2023/2024). Tylko Stelmetowi w sezonie 2017/18 udało się zakwalifikować do play off - uległ jednak w pierwszej rundzie (1/8 finału) w dwumeczu AS Monaco.

To dziewiąta edycja LM FIBA.

Sezon regularny, mecze systemem „każdy z każdym” rozpocznie się 1 października. Do fazy drugiej awansują bezpośrednio zwycięzcy ośmiu grup, a zespoły z miejsc 2-3 będą rywalizować w play in (16 drużyn z których awansuje osiem) o prawo udziału w II etapie - także grupowym. W czterech nowych grupach: J,K,L,M zagrają po cztery zespoły systemem „mecz i rewanż”, a po dwa najlepsze z każdej wywalczą miejsce w ćwierćfinałach (do dwóch zwycięstw). Ich zwycięzcy awansują do turnieju finałowego - Final Four.

Trofeum broni Unicaja Malaga, która w finale w Belgradzie pokonała Lenovo Teneryfa 80:75. To pierwszy sukces tego klubu i jednocześnie trzeci zespołu z Hiszpanii. W poprzednich latach po puchar sięgały: Lenovo Teneryfa (2017 i 2022), AEK Ateny (2018), Segafredo Virtus Bolonia (2019) i San Pablo Burgos (2020, 2021).

BS, PAP