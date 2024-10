Startuje Puchar Polski siatkarzy! Kto zagra o to prestiżowe trofeum?

W połowie października wystartuje 68. edycja zmagań o Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Kto powalczy o to prestiżowe trofeum? Jakie drużyny zagrają w pierwszej rundzie? Jakie są zasady rozgrywek? Na kiedy zaplanowano turniej finałowy? Sprawdź najważniejsze informacje przed startem Pucharu Polski siatkarzy 2025.

Cztery rundy wstępne, ćwierćfinały oraz turniej finałowy który zostanie rozegrany w dniach 12–13 marca w Tauron Arenie w Krakowie. Tak będzie wyglądała droga do zdobycia Pucharu Polski siatkarzy 2025. W zmaganiach uczestniczyć będzie 29 drużyn.





W fazie wstępnej zagrają zespoły z rozgrywek wojewódzkich (cztery kluby), z drugiej ligi (trzynaście klubów) oraz z PLS 1. Ligi (sześć klubów). W każdej z rund o awansie będzie decydował jeden mecz.

Dwie drużyny, które przejdą przez wstępną fazę rozgrywek, awansują do ćwierćfinałów. Na tym etapie dołączą do rywalizacji kluby z ekstraklasy. Będzie to sześć najlepszych zespołów w tabeli po pierwszej rundzie fazy zasadniczej sezonu PlusLigi 2024/2025. Cztery najlepsze zespoły z tego grona zostaną rozstawione.

Zwycięzcy ćwierćfinałów zagrają w turnieju finałowym w Krakowie. Zostaną w nim rozegrane półfinały oraz finał, który wyłoni triumfatora siatkarskiego Pucharu Polski 2025.

Trofeum broni Aluron CMC Warta Zawiercie. Jurajscy Rycerze w finale poprzedniej edycji pokonali Jastrzębski Węgiel 3:1 i wygrali Puchar Polski po raz pierwszy w historii. Finał rozegrano 3 marca 2024 roku w Krakowie. Nagrodę dla najlepszego zawodnika odebrał środkowy zawiercian Miłosz Zniszczoł.

Najwięcej zwycięstw ma na koncie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Po krajowy puchar sięgała dziesięciokrotnie – po raz pierwszy w 2000, a po raz ostatni do tej pory w 2023 roku. Po siedem triumfów zanotowały AZS Olsztyn oraz Skra Bełchatów. Kto zdobędzie PP siatkarzy 2025?

Pierwsza runda Pucharu Polski siatkarzy 2025:

2024-10-16: UKS ŻAK Krzeszyce – Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów (środa, godzina 18.00)

2024-10-16: Resursa Łódź – Volley Team Żychlin (środa, godzina 18.30)

2024-10-16: KS Camper Wyszków – Necko Augustów (środa, godzina 19.00)

2024-10-16: SPS Cargill Słupca – KRISHOME Września (środa, godzina 19.00)

2024-10-16: SPS Walce – AS PANS Nysa (środa, godzina 19.00)

2024-10-16: ProNutiva SKK Belsk Duży – SMS PZPS Spała II (środa, godzina 20.00)

2024-10-16: UKS Volley Wyszków – SMS PZPS Spała (środa, godzina 20.00).

Terminarz Pucharu Polski siatkarzy 2025:

pierwsza runda: 16 października 2024

druga runda: 20 listopada 2024

trzecia runda: 11 grudnia 2024

czwarta runda: 15 stycznia 2025

ćwierćfinały: 18–19 lutego 2025

turniej finałowy: 12–13 marca 2025 (Kraków).