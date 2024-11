Sabalenka zdradza, co doprowadza ją do szału. Porównali ją do Świątek

Ten rok Aryna Sabalenka może zaliczyć do udanych. Zakończy go na pierwszym miejscu w rankingu WTA. Białorusinka niedawno udzieliła ciekawego wywiadu, w którym opowiada o swojej stronie mentalnej. Przyznała, co doprowadza ją do szaleństwa trakcie pojedynków na korcie.

Sabalenka to niesamowicie impulsywna tenisistka, która żywiołowo i momentami złowrogo reaguje na korcie. Pod tym względem jest zupełnym przeciwieństwem Igi Świątek, która swoje emocje stara się kontrolować.

ZOBACZ TAKŻE: Nadal szykuje się do ostatniego turnieju, a tu takie ogłoszenie. Może nie zagrać!

Białorusinka pragnie obalić tezę, że cechą wielkich sportowców jest stoicki spokój, czego ona jest niejako żywym przykładem.

- Zgadzam się, że spokój wcale nie pokazuje twojej siły mentalnej. Wielu ludziom to pomaga, ale nie ma złotego środka. Są tacy, którzy wszystkie emocje trzymają w sobie. Ja przez wiele lat próbowałam odkryć siebie samą. Wszyscy dookoła mówili mi, że muszę zachowywać spokój, trzymać emocje w środku i być opanowana, ale ja nie jestem taka - zaznacza w podcaście byłego znanego tenisisty, Andy'ego Roddicka.

Sabalenka kilka razy została przyłapana na okrzykach w kierunku swojego teamu lub wyżywaniu się na swojej rakiecie. Sama zainteresowana stara się nie demonizować tego typu sytuacji.

- Czasami można zobaczyć w sieci śmieszne filmiki, kiedy krzyczę na mój team lub rzucam rakietą, tak jak podczas US Open, czego tak naprawdę nie zrobiłam. Chciałam podać ją mojemu trenerowi. Czasami zdarzają się takie emocjonalne chwile, ale to na mnie działa pozytywnie, ponieważ gdybym miała dusić je w sobie, to doprowadziłoby mnie do szaleństwa. To za duży ciężar do noszenia. Nie mogę wówczas myśleć czysto - mówi trzykrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych.

Eksperci podkreślają, że takie zachowanie Sabalenki na korcie jedynie podsyca jej rywalizację ze Świątek, która słynie z opanowania. Białorusinka jest stawiana w jednym szeregu z Novakiem Djokoviciem i Andym Murray'em, podczas gdy Polce bliżej do Rogera Federera i Rafaela Nadala.