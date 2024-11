Nadal szykuje się do ostatniego turnieju, a tu takie ogłoszenie. Może nie zagrać!

Rafael Nadal jest gotowy zrezygnować z gry w singlu, jeśli pomoże to reprezentacji Hiszpanii w ćwierćfinałowym meczu z Holandią w Pucharze Davisa. Turniej finałowy w Maladze będzie ostatnim w karierze tenisisty z Majorki.

Nadal jest już w Maladze, gdzie we wtorek rozpocznie się rywalizacja o Puchar Davisa. 38-letni tenisista, który w ostatnich latach częściej zmagał się z kontuzjami, niż pojawiał na korcie, na początku października ogłosił, że finałowa odsłona Davis Cup będzie zwieńczeniem jego kariery. Mimo tego nie zamierza dążyć do gry za wszelką cenę, kosztem wyniku drużyny.

- Postaram się przygotować jak najlepiej, ale chcę pomóc w każdy możliwy sposób, grając lub nie grając. Najpierw musimy zobaczyć, jak będę się czuł na treningu. Jeśli nie będę w pełni gotowy i z szansą na wygraną w singlu, będę pierwszym, który zrezygnuje - powiedział w wywiadzie opublikowanym przez rodzimą federację tenisową.

- Już wiele razy mówiłem (kapitanowi reprezentacji Hiszpanii Davidowi Ferrerowi - przyp. red.), aby nie podejmował decyzji na podstawie faktu, że to mój ostatni tydzień jako profesjonalnego tenisisty. Drużyna jest najważniejsza. Szum, który może się pojawić z mojego powodu, nie powinien wpłynąć na jego decyzje. Musi zrobić to, co najlepsze dla zespołu - dodał.

Nadal pomógł Hiszpanii zdobyć Puchar Davisa w 2004, 2008, 2009, 2011 i 2019 roku.

- Moją pierwszą wielką radością jako profesjonalnego tenisisty był Puchar Davisa w 2004 roku — przyznał.

Wraz z Serbem Novakiem Djokovicem i Szwajcarem Rogerem Federerem jest uważany za jednego z trzech najlepszych zawodników w historii. Ma na swoim koncie 22 wygrane turnieje wielkoszlemowe, jest także mistrzem olimpijskim z Pekinu (2008) w grze pojedynczej i z Rio de Janeiro (2016) w grze podwójnej. W sumie w całej swojej karierze zdobył 92 tytuły imprez cyklu ATP.

- Jestem więcej niż wdzięczny za wszystko, co przydarzyło mi się przez te wszystkie lata. Oczywiście, chciałbym, aby drużyna radziła sobie dobrze, a ja miałbym szansę zdobyć kolejny Puchar Davisa, czy to grając, czy dopingując z trybun. Chciałbym cieszyć się tym tygodniem oraz zamknąć bardzo piękny i bardzo długi cykl mojego życia... Akceptując, że wszystko ma swój początek i koniec - zaznaczył Nadal.

Hiszpanie rozpoczną zmagania w Maladze we wtorek ćwierćfinałowym starciem z Holandią. Zwycięzcy w piątkowym półfinale zmierzą się z Kanadą lub Niemcami.

