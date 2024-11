Trener reprezentacji Polski zwolniony! "To było nieuniknione"

Igor Milicić został zwolniony z Napoli Basket. Selekcjoner reprezentacji Polski, który jednocześnie pracował we włoskim klubie, nie zdołał wyprowadzić swojej drużyny z kryzysu. Ta przegrała osiem kolejnych meczów ligowych i znalazła się w strefie spadkowej. Włodarze postanowili zakończyć współpracę z Chorwatem.

Milicić pracował w Neapolu od czerwca 2023 roku. Jego największym osiągnięciem w barwach włoskiego klubu było zwycięstwo w Pucharze Włoch. Ten sukces rozbudził nadzieje zarówno włodarzy, jak i kibiców.

W obecnym sezonie drużynie wiodło się jednak znacznie gorzej. Zaczęło się od porażki w Superpucharze Włoch, po której nikt nie bił jeszcze na alarm. Czarę goryczy przelała dopiero postawa w lidze. Po ośmiu kolejkach Napoli ma bowiem komplet ośmiu porażek. Drużyna znajduje się tym samym na ostatnim miejscu w tabeli.



W niedzielę zespół rozegrał ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną. Według doniesień włoskich mediów, spotkanie z Treviso miało zadecydować o losie Milicicia. Chorwat dostał rzekomo ultimatum: albo zwycięstwo, albo zwolnienie. Napoli przegrało wyraźnie - 15 punktami - a trener nie miał już czego szukać w klubie.



- To było nieuniknione po ósmej porażce z rzędu. Trener Milicić został zwolniony ze swoich obowiązków w naszej pierwszej drużynie. Oczywiście, to wiadomość, którą muszę przekazać z żalem. Igor na stałe wpisał się do historii klubu za Puchar Włoch, który zdobyliśmy razem w poprzednim sezonie - przekazał podczas konferencji prasowej dyrektor generalny Napoli Dalla Salda.



Teraz Chorwata czekają obowiązki w reprezentacji Polski. Już w czwartek zespół zmierzy się we Włocławku z Estonią w ramach eliminacji EuroBasktu 2025.