Polacy wystartują w Pekinie. Gdzie obejrzeć?

Reprezentanci Polski od piątku rywalizować będą w trzecich w tym sezonie zawodach World Tour w short tracku. Będzie to dla nich pierwszy przystanek w Azji, gdzie przygotowywać się będą do styczniowych mistrzostw Europy w Dreźnie.

Sezon w nowym cyklu World Tour, który zastąpił Puchar Świata, rozpoczął się w Montrealu, gdzie łyżwiarze rywalizowali podczas dwóch weekendów. Była to dla wszystkich okazja do przyzwyczajenia się do nieco innej formuły zawodów, m.in. możliwości wystartowania we wszystkich indywidualnych konkurencjach.

"Widzę plusy i minusy tych zmian. Obrany kierunek ma za zadanie wypromować sport, a zadaniem nas, trenerów, jest zbudowanie silnych zawodników do igrzysk, lecz również długofalowy rozwój naszych sportowców. O ile obecny format daje szanse ścigania się wśród najlepszych, to skrócenie zawodów o jeden dystans odbiera szanse na rozwój zawodników z miejsc 4-6 w kadrze" – oceniła Urszula Kamińska, trener reprezentacji w short tracku.

W Montrealu najlepiej z Polaków spisał się Michał Niewiński, który w pierwszych zawodach zajął trzecie miejsce na 1000 m. Było to jedyne do tej pory podium w wykonaniu biało-czerwonych. O powtórzenie tego wyniku powalczy w Chinach, gdzie wg zawodników i trenerów warunki na torze są bardzo dobre.

Najprawdopodobniej część z biało-czerwonych wystartuje w Pekinie na innych dystansach niż w Montrealu.

Zawody w Chinach potrwają od piątku do niedzieli. Jest to jeden z etapów przygotowań Polaków do mistrzostw Europy, które w dniach 17-19 stycznia odbędą się w Dreźnie. W marcu natomiast czeka ich główna impreza sezonu, czyli mistrzostwa świata w Pekinie.



Transmisje z najważniejszych biegów w sobotę i niedzielę na antenie Polsat Sport 1 i online w Polsat Box Go.

PAP