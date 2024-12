Druga kwarta przesądziła. Tasomix Rosiek Stal wygrała w Gdyni

Początek spotkania był dość ofensywny i wyrównany, a trójki ponownie trafiał Jakub Garbacz. Po późniejszym rzucie Stefana Djordjevicia gospodarze uciekali na pięć punktów. Starali się na to reagować Mateusz Zębski i Tyquan Rolon, ale w tym momencie to nie wystarczało, bo ciągle nie do zatrzymania był Djordjević. Straty jeszcze zmniejszył jednak Jakub Parzeński, a po 10 minutach było tylko 26:24.

ZOBACZ TAKŻE: Magazyn Koszykarski - 10.12

Rzut z dystansu Rolona dawała przewagę przyjezdnym zaraz na początku drugiej kwarty. Po późniejszej trójce Damiana Kuliga różnica wzrosła do sześciu punktów! Tasomix Rosiek Stal kontrolowała teraz sytuację, a dodatkowo mogła liczyć na Tima Lambrechta. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:52 po zagraniu Siim-Sandera Vene.

Po przerwie ekipa trenera Andrzeja Urbana przede wszystkim utrzymywała swoją przewagę, nawet mimo świetnej postawy Stefana Djordjevicia. Ciągle ważnymi zawodnikami byli za to Rolon oraz Vene. Po akcji 2+1 Paxsona Wojcika goście byli już lepsi o 12 punktów. Gdynianie nie do końca byli w stanie na to odpowiedzieć. Ostatecznie po 30 minutach było 58:69.

Po kolejnym trafieniu Wojcika w czwartej kwarcie różnica wzrosła aż do 17 punktów. Ostrowianie całkowicie kontrolowali teraz wydarzenia na parkiecie i grali coraz swobodniej. Po zagraniu Rolona prowadzili 21 punktami. Ostatecznie Tasomix Rosiek Stal zwyciężyła 91:79.

Najlepszym zawodnikiem gości był Tyquan Rolon z 21 punktami i 6 asystami. Stefan Djordjević zdobył dla gospodarzy 26 punktów i 7 zbiórek.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 10. kolejka

AMW Arka Gdynia - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 79:91 (26:24, 15:28, 17:17, 21:22)

Arka: Stefan Djordjevic 26, Nemanja Nenadic 20, Łukasz Kolenda 16, Jakub Garbacz 13, Daniel Szymkiewicz 3, Wiktor Sewioł 1, Sage Tolbert Iii 0, Jordan Watson 0, Tomas Pacesas 0, Adam Hrycaniuk 0, Jakub Szumert 0,

Stal: Tyquan Rolon 21, Tim Lambrecht 14, Damian Kulig 13, Paxon Wojcik 12, Siim-Sander Vene 11, Adas Juskevicius 9, Jakub Parzeński 7, Mateusz Zębski 4, Maximilian Egner 0, Jacek Rutecki 0.

PLK.PL