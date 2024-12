Koniec przygody Kinga. Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów FIBA

Po raz pierwszy w historii w fazie grupowej występują dwie polskie drużyny, oprócz Kinga, także Śląsk Wrocław, który z jednym zwycięstwem nie ma także szans na awans do drugiej fazy. Wrocławianie w środę, w ostatnim dniu I etapu LM, zagrają z Rytas Wilno (gr. F).

ZOBACZ TAKŻE: Znów świetny występ Sochana. Ale tym razem bez happy endu

To dziewiąta edycja LM FIBA. Do fazy drugiej awansują bezpośrednio zwycięzcy ośmiu grup, a zespoły z miejsc 2-3 będą rywalizować w play in (16 drużyn z których awansuje osiem) o prawo udziału w II etapie - także grupowym. W czterech nowych grupach: J, K, L, M zagrają po cztery zespoły systemem „mecz i rewanż”, a po dwa najlepsze z każdej wywalczą miejsce w ćwierćfinałach (do dwóch zwycięstw). Wygrani awansują do turnieju finałowego - Final Four.

Wyniki 6., ostatniej kolejki i tabela gr. B:

King Szczecin - Unicaja Malaga 67:91 (14:23, 13:19, 20:26, 20:23)



Filou Ostenda - Aliaga Petkimspor 76:85 (26:21, 16:16, 11:21, 23:27)

Tabela:

pkt M Z P kosze

1. Unicaja Malaga 12 6 6 0 584:432

2. Aliaga Petkimspor 10 6 4 2 475:503

3. Filou Ostenda 8 6 2 4 468:480

4. King Szczecin 6 6 0 6 388:500