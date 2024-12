Zespół z Sędziszowa jest obecnie liderem grupy D w 2. lidze kobiet. Siatkarki tego zespołu wygrały 10 spotkań, nie ponosząc przy tym ani jednej porażki. Co więcej, nie straciły nawet jednego punktu. I choć ich zwycięstwo z ŁKS-em Commercecon Łódź należy rozpatrywać w kategoriach cudu, one chętnie do niego doprowadzą.

ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki gospodyniami finałów Ligi Narodów! Jak szło im w poprzednich latach?

Fakty są jednak bezlitosne. Łodzianki to wiceliderki Tauron Ligi, które w krajowych rozgrywkach ustępują jedynie DevelopRes Rzeszów. W ostatnich dniach poniosły jednak bolesną porażkę w europejskich pucharach. W CEV Cup wyeliminowały je siatkarki z Novary.

Relacja live i wynik na żywo meczu KS Marba Sędziszów Małopolski - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.