Świątek wzięła sprawy w swoje ręce. Dwa zwycięstwa jedno po drugim

Drużyna Igi Świątek - "Orły" - przystępowała do sobotniej sesji z nożem na gardle. Zespół zanotował dwie porażki w dwóch pierwszych kolejkach - przeciwko "Kaniom" i "Jastrzębiom".

W ostatniej serii gier Iga Świątek i spółka mierzyli się z liderującymi "Sokołami". Zadanie zapowiadało się więc na bardzo trudne. W pierwszym spotkaniu raszynianka zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Kazaszka wyjątkowo nie leży naszej zawodniczce - bilans ich starć wynosił do tej pory 4:2 na korzyść Azjatki.



Tym razem jednak to Świątek była górą. Do stanu 2:2 tenisistki szły łeb w łeb. Później Polka przejęła inicjatywę i wyszła na prowadzenie 5:2. Rybakina zdołała jeszcze ugrać jednego gema, ale ostatecznie zwyciężyła raszynianka.



Po krótkiej przerwie Polka i Kazaszka wróciły na kort - tym razem nie same, a z partnerkami deblowymi. Świątek wystąpiła z Paulą Badosą, a Rybakina - z Caroline Garcią.

"Orły" były lepsze od samego początku. Zwłaszcza Świątek imponowała formą i skutecznością zagrań, a Hiszpanka starała się dostosować do poziomu prezentowanego przez wiceliderkę rankingu. Rybakina oraz Garcia nie potrafiły natomiast znaleźć recepty na przeciwniczki.

Szybko zrobiło się 5:2 dla Świątek i Badosy. Stanęły więc one przed szansą zamknięcia rywalizacji - i zrobiły to w świetnym stylu. Ostatni gem wygrały do zera, a cały mecz - 6:2.