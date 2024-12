Śląsk Wrocław i Anwil Włocławek to spotkanie 12. kolejki ORLEN Basket Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl.

Włocławianie, podopieczni tureckiego trenera Selcuka Ernaka, przegrali sensacyjnie tuż przed Wigilią z AMW Arką Gdynia, na własnym parkiecie 88:98, i stracili miano jedynej niepokonanej drużyny Orlen Basket Ligi.

ZOBACZ TAKŻE: Jak wyglądają święta u Jeremy'ego Sochana? "Wybieraliśmy razem choinkę"

Co ciekawe, przed rokiem Anwil wygrał w ostatniej kolejce przed świętami właśnie z Arką 97:66, po czym w spotkaniu bożonarodzeniowym, do którego przystępował jako jedyny niepokonany zespół (13-0), uległ we Włocławku Legii Warszawa 74:76.

Koszykarze z Kujaw często wybiegają na ligowe parkiety właśnie pod koniec grudnia. To ich piąty występ w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, nie licząc spotkania z Treflem Sopot w grudniu 2020 roku, które choć zaplanowane w tym czasie, nie odbyło się z powodu... pozytywnych wyników testów na COVID-19 graczy z Włocławka.

Śląsk w świątecznym spotkaniu zaprezentuje się po raz drugi - przed dwoma laty pokonał Stal Ostrów Wlkp. 83:68.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

PAP