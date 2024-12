Groźny wypadek podczas konkursu Pucharu Świata. Zawodnika musiał zabrać helikopter

Norweg Fredrik Moeller niespodziewanie wygrał supergigant alpejskiego Pucharu Świata w Bormio. Groźnemu wypadkowi uległ Szwajcar Gino Caviezel, którego przetransportowano helikopterem do szpitala.

W niedzielę doszło do kolejnego wypadku na jednym z najtrudniejszych stoków na świecie - Stelvio. Startujący z numerem 1 Caviezel po jednym z zeskoków zgubił nartę i zsunął się po stromym zboczu. Pierwszej pomocy udzielono mu na miejscu, ale konieczne okazało się przetransportowanie go do szpitala.

Dwa dni wcześniej podczas treningu przed zjazdem poturbowali się Francuz Cyprien Sarrazin i Włoch Pietro Zazzi. W sobotę obaj przeszli operacje: Sarrazin - drenażu krwiaka śródczaszkowego, a Zazzi - złamanej nogi.

24-letni Moeller, który nigdy wcześniej nie stanął na podium zawodów PŚ, wyprzedził Austriaka Vincenta Kriechmayra oraz zwycięzcę sobotniego zjazdu Szwajcara Alexisa Monneya.

Prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ utrzymał piąty w niedzielę Szwajcar Marco Odermatt, zdobywca Pucharu Świata w trzech poprzednich sezonach.

KP, PAP