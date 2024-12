TAURON Puchar Polski: KS BAS Kombinat Budowlany Białystok - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo

Białostoczanki są jednym z czterech zespołów z niższych klas rozgrywkowych, które wywalczyły sobie prawo gry w 1/8 finału. Dwie takie ekipy już pożegnały się z pucharowymi rozgrywkami - drugoligowa KS Marba Sędziszów Małopolski nie sprostała w walce o ćwierćfinał

ŁKS-owi Commercon Łódź (1:3), natomiast występujący w 1. Lidze ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki przegrał z MOYA Radomką Radom (0:3).

Rywalem zespołu z Białegostoku, który zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli 1. Ligi, będzie Sokół & Hagric Mogilno. To beniaminek Tauron Ligi, który miał bardzo trudny początek w elicie (osiem porażek w ośmiu pierwszych meczach), ale potem nabrał wiatru w żagle. Po trzynastu kolejkach ma w dorobku trzy zwycięstwa i zajmuje przedostatnią, gwarantującą utrzymanie pozycję.

Do meczu w Białymstoku ekipa z Mogilna przystąpi w roli, której w Tauron Lidze nie przypisuje się jej przed żadnym spotkaniem - w roli faworyta. Dla Sokoła & Hagric awans do ćwierćfinału TAURON Pucharu Polski będzie dużym osiągnięciem. Dla ekipy ze stolicy województwa podlaskiego byłoby to jeszcze większym sukcesem.

Relacja live i wynik na żywo meczu KS BAS Kombinat Budowlany Białystok - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

