Sabalenka zdradziła jej sekret ze Świątek. "Zdecydowałyśmy się robić to raz w roku"

Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek to dwie wielkie rywalki współczesnego tenisa kobiecego. Obie od kilku lat dominują w światowym tourze, ale chcą zadać kłam doniesieniom medialnym o ich rzekomej niechęci względem siebie. Niedawno na ten temat wypowiedziała się Białorusinka, która zdradziła pewien sekret.

Liderka i wiceliderka światowego rankingu zaskoczyły fanów na całym świecie wspólnym treningiem pod koniec października tego roku. Wówczas udostępniły z tego tytułu krótkie nagranie w mediach społecznościowych.

Do ponownego spotkania obu tenisistek doszło podczas niedawnego turnieju WTA Finals w Rijadzie. Światek i Sabalenka znowu trenowały ze sobą, ale tym razem zabrakło udokumentowania tego w sieci. Teraz Białorusinka tłumaczy dlaczego.

- Zdecydowałyśmy się robić to raz w roku. Czujemy, że wtedy będzie to wyjątkowe. Szczerze mówiąc, może nikt nie czeka na nasze TikToki - przyznała pierwsza "rakieta" świata, która rywalizuje na turnieju WTA w Brisbane i dotarła do 1/8 finału.

To właśnie Sabalenka wyszła z inicjatywą wspólnych treningów ze Świątek.

- Uznałam, że musimy trzymać się razem, dobrze się bawić i po prostu cieszyć się naszą rywalizacją, a nie być dla siebie niemiłymi. Poprosiłam ją o wspólny trening i udało się to zrobić - powiedziała.