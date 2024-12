Gwiazda tenisa przekazała koszmarne wieści. Zaatakował ją nowotwór

32-letnia tenisistka usłyszała przejmującą diagnozę w połowie kwietnia tego roku. Nie zamierzała jednak zawieszać swojej kariery.

"Jak coś tak małego może spowodować tak duży problem? To pytanie zadałam sobie, kiedy zdiagnozowano u mnie raka piersi w połowie kwietnia. Wiem, że to jest szok dla wielu, ale wszystko u mnie w porządku. I tak też będzie" - napisała Kanadyjka na Instagramie.



Dabrowski ma za sobą dwa zabiegi chirurgiczne oraz terapię endokrynologiczną. Kolejne postanowiła opóźnić, aby móc rywalizować na Wimbledonie oraz igrzyskach w Paryżu. W tym pierwszym turnieju dotarła do finału, natomiast w stolicy Francji sięgnęła w mikście po brąz. Pod koniec roku wygrała również WTA Finals.



"Na początku bałam się, że nowotwór już na zawsze będzie częścią mojej tożsamości. Nie odbieram już tego w ten sposób. To przywilej móc nazwać siebie kimś, kto przetrwał" - zaznaczyła.



Dabrowski, która m.in. wygrała French Open oraz Australian Open w grze mieszanej, posiada polskie korzenie i jak sama przyznaje, jest z tego dumna.



- Nigdy nie ukrywałam, że jestem pół-Polką. Mój tata pochodzi z Polski. Trafił do Kanady w latach 80., ale ja zawsze jeździłam latem do Szczytna, gdzie do dziś - w pięknym miejscu na prowincji - mieszka moja babcia. Z powodu pandemii COVID-19 i podeszłego wieku babci nie byłam tam od kilku lat, żeby jej czegoś nie przywieźć ze świata. Ale naprawdę kocham to moje polskie dziedzictwo - mówiła Dabrowski we wrześniu 2023 roku w wywiadzie dla Polsatu Sport.