Patron French Open niewiele miał wspólnego z tenisem. Kim był Roland Garros?

Jednym z największych turniejów tenisowych w roku jest French Open w Paryżu. Interesuje on wielu polskich kibiców, ponieważ od lat wielkie sukcesy odnosi tam Iga Świątek. Patronem turnieju wielkoszlemowego w Paryżu jest natomiast Roland Garros i mało kto wie, że nie był on tenisistą.

Roland Garros – sportowiec amator

Historia ta może zaskoczyć niejednego sympatyka tenisa ziemnego - przyjęło się bowiem, że patronami największych turniejów są legendarni tenisiści. Tak też przez wielu utożsamiany jest Roland Garros, obecny patron turnieju tenisowego French Open w Paryżu, chociaż to błąd. Dlaczego?

Roland Garros, a właściwie Eugene Adrien Roland Garros Georges, przyszedł na świat w 1888 roku w Saint-Denis na francuskiej wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim. Od młodości interesował się sportem, jednak tylko w wydaniu amatorskim. Nigdy nie wszedł na wyższy poziom. Uprawiał m.in. piłkę nożną, rugby, kolarstwo. A tenis ziemny? Tą dyscypliną niezbyt szczególnie się interesował.

Wielka miłość do lotnictwa



Jak podaje portal Historia Sportu, Roland Garros bardzo interesował się lotnictwem. Przyjmuje się, że ta miłość narodziła się w 1909 roku podczas pikniku lotniczego. Potem zakupił samolot i zaczął latać, z czasem wyrobił licencję pilota. Był bardzo dobrym lotnikiem, który pobił kilka rekordów.

W 1911 roku wzleciał samolotem na wysokość 3910 metrów, która była wówczas niedostępna dla innych. Dwa lata później przeleciał nad Morzem Śródziemnym z Francji do Tunezji. W trakcie tego wyczynu poradził sobie z licznymi problemami, w tym z awarią silnika. Już wtedy zyskał ogromną popularność w całym kraju.

Francuski bohater wojenny



Niedługo później wybuchła I wojna światowa. Roland Garros został pilotem myśliwca i pracował nad modyfikacją potencjału bojowego maszyny. To on m.in. zmienił zastosowanie karabinu na kadłubie ze śmigłem czy też karabinu maszynowego w myśliwcu.

W 1915 roku jego samolot został zestrzelony przez Niemców. Przeżył, jednak trafił do niewoli. Udało mu się uciec, miało to miejsce w 1918 roku. Niedługo później został postrzelony. Zmarł 5 października 1918, dzień przed swoimi 30. urodzinami. Został bohaterem narodowym i postacią, którą znał praktycznie każdy Francuz.

Dlaczego turniej tenisowy nazwano jego imieniem?



Jak to się stało, że wielki turniej tenisowy w Paryżu nazwano imieniem osoby, która z tenisem miała niewiele wspólnego? Pomysłodawcą tego był Emile Lesieur, czyli przyjaciel Rolanda Garrosa ze szkoły. To on użyczył reprezentacji Francji terenów pod budowę nowych obiektów sportowych.

Postawił jednak kluczowy warunek. Ziemia zostanie użyczona, jeżeli cały kompleks, w tym korty tenisowe, zostaną nazwane imieniem jego przyjaciela. Tak też się stało. Od tego momentu patronem French Open jest Roland Garros, a co roku na paryskiej mączce rywalizują najlepsi tenisiści świata – wśród nich Iga Świątek, która ma na koncie już trzy triumfy w tym turnieju wielkoszlemowym.

Polsat Sport