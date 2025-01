Górnik wiceliderem ORLEN Basket Ligi. Arka znowu przegrywa u siebie

Mecz od początku był bardzo wyrównany, co było możliwe m. in. dzięki aktywności Adama Hrycaniuka. Później sytuację zmieniały jednak rzuty z dystansu Grzegorza Kulki i Dariusza Wyki. Po kolejnym trafieniu tego drugiego różnica wynosiła pięć punktów. Następne zagrania Ike’a Smitha oznaczały 11 punktów przewagi przyjezdnych! Po 10 minutach było 17:28. W drugiej kwarcie AMW Arka nadal miała problemy ze złapaniem rytmu w ofensywie. Dobrze to wykorzystali goście, którzy dzięki trójce Toddricka Gotchera byli już lepsi aż o 18 punktów. Pojedyncze trafienia Jakuba Garbacza i Łukasza Kolendy niewiele pomagały gdynianom. Po kolejnym rzucie Gotchera pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 30:50.

Po przerwie Nemanja Nenadić i Jakub Garbacz lekko zmniejszali straty - po trójce tego drugiego różnica wynosiła jednak ciągle 13 punktów. Szybko sytuację opanowali jednak zarówno Maciej Bojanowski, jak i Joshua Patton. Po późniejszej trójce Ike’a Smitha przewaga ponownie wynosiła 18 punktów. Po 30 minutach było więc 50:68. Czwarta kwarta tak naprawdę niewiele już zmieniła - spotkanie było pod pełną kontrolą ekipy trenera Andrzeja Adamka. Kolenda i Garbacz starali się walczyć o lepszy wynik dla swojej drużyny, ale Alterique Gilbert i Ike Smith dość szybko przywracali wszystko do "normy". Ostatecznie Górnik Zamek Książ zwyciężył 88:74.

Najlepszym zawodnikiem gości był Ike Smith z 23 punktami i 4 zbiórkami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Jakub Garbacz - zdobył 21 punktów.

AMW Arka Gdynia - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 74:88 (17:28, 13:22, 20:18, 24:20).

Punkty:

AMW Arka Gdynia: Jakub Garbacz 21, Nemanja Nenadic 15, Łukasz Kolenda 15, Adam Hrycaniuk 9, Daniel Szymkiewicz 8, Sage Tolbert Iii 5, Jakub Szumert 1, Jordan Watson 0, Wiktor Sewioł 0, Tomas Pacesas 0, Filip Kowalczyk 0.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Ikeon Smith 23, Alterique Gilbert 22, Toddrick Gotcher 15, Dariusz Wyka 8, Grzegorz Kulka 7, Maciej Bojanowski 5, Joshua Patton 5, Janis Berzins 2, Kacper Marchewka 1, Piotr Niedźwiedzki 0, Krzysztof Jakóbczyk 0.

Skrót meczu:

plk.pl