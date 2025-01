Popis koszykarzy Denver. Druga taka sytuacja w sezonie

Jokic zanotował 35 punktów, 15 asyst i 12 zbiórek, natomiast Westbrook - 25 pkt, 10 as. i 11 zb. Dla Serba to 145. triple-double w karierze i 15. w tym sezonie, co jest obecnie najlepszym wynikiem w lidze. To jednak Amerykanin śrubuje rekord potrójnych zdobyczy w historii NBA, obecnie ma ich na swoim koncie 202. Jokic jest w klasyfikacji wszech czasów trzeci.

Według strony NBA, są oni pierwszym klubowym duetem, który wspólnie zanotował "triple-double" w więcej niż jednym meczu w sezonie.

Nuggets odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu. Zajmują aktualnie czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem 22-15. Nets, wśród których liderem w piątek był Keon Johnson z dorobkiem 22 punktów, przegrali czwarty kolejny mecz i z bilansem 13-25 są 12. na Wschodzie.

Na zwycięską ścieżkę wrócili koszykarze Oklahoma City Thunder, których najlepsza w historii klubu seria 15. zwycięstw zakończyła się w środę. Liderzy Konferencji Zachodniej w piątek pokonali na wyjeździe New York Knicks 126:101. Do wygranej poprowadzili swój zespół Shai Gilgeous-Alexander, który zdobył 39 punktów, a także Isaiah Joe ze swoim najlepszym w tym sezonie dorobkiem 31 punktów.

Po stronie gospodarzy najlepiej zaprezentował się Jalen Brunson - 27 punktów. Knicks ponieśli czwartą porażkę w ostatnich pięciu meczach od serii dziewięciu zwycięstw. Na Wschodzie z bilansem 25-14 są trzeci.

W piątek poinformowano również, że dwa sobotnie mecze NBA zostaną przełożone z powodu szalejących w rejonie Los Angeles pożarów - Los Angeles Lakers z San Anotnio Spurs oraz Los Angeles Clippers z Charlotte Hornets. Nie podano jeszcze nowych dat tych spotkań.

W pożarach dom stracił trener Lakers JJ Redick.

