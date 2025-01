Świetne wieści dla kibiców! Reprezentacja Polski pojawi się na PGE Narodowym!

W cieniu zamieszania o PGE Narodowy w kontekście piłkarskiej reprezentacji Polski, we czwartkowe przedpołudnie poinformowano, że na stołecznym obiekcie zagości w 2026 roku kadra... żużlowców! To właśnie na największym w naszym kraju stadionie odbędzie się przyszłoroczna edycja Drużynowego Pucharu Świata. To historyczny moment w dziejach tych rozgrywek, ale i całej dyscypliny.

Myślisz reprezentacja Polski i PGE Narodowy, mówisz piłka nożna. To właśnie ten obiekt od ponad dekady był domem naszych futbolistów. Czy tak będzie i w tym roku? Tego nie wiadomo, bo od kilku dni trwa zamieszanie na linii PZPN - operator PGE Narodowego. Rzecz jasna powodem dysputy są pieniądze za użytkowanie stadionu. To może sprawić, że federacja przeniesie mecze Roberta Lewandowskiego i spółki na Stadion Śląski w Chorzowie, aczkolwiek nie brakuje nacisków politycznych o pozostaniu w stolicy.

To jednak piłka nożna. Tymczasem we czwartkowe przedpołudnie żużlowe władze poinformowały, że w 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się finał Drużynowego Pucharu Świata! To jedno z największych imprez speedwaya w kalendarzu, które jest porównywane do cyklu Grand Prix. Z tą różnicą, że w DPŚ rywalizują reprezentacje.

Dotychczas PGE Narodowy był gospodarze wspomnianego cyklu o Indywidualne Mistrzostwo Świata. Podobnie będzie w tym roku.

- Od dłuższego czasu chcieliśmy zorganizować DPŚ na PGE Narodowym. Teraz to się udało i w 2026 roku będziemy gospodarzem tej imprezy na tym obiekcie. Polacy kochają oglądać tam zmagania - mówi prezes Polskiego Związku Motorowego, Michał Sikora.

Drużynowy Puchar Świata na żużlu to rozgrywki, które zostały zainaugurowane w 2001 roku. Pierwsza edycja odbyła się we Wrocławiu, a gospodarzami finałowych zmagań w kolejnych latach były m.in. Leszno, Gorzów i Bydgoszcz. Jeszcze nigdy w historii areną finału nie był jednak tak duży i nowoczesny obiekt, jak PGE Narodowy.

W latach 2018-2022 postanowiono nie rozgrywać zmagań DPŚ. Turniej wznowiono w 2023 i od razu padł łupem Polski, która triumfowała we Wrocławiu. Ogółem Biało-Czerwoni zdobyli aż dziewięć złotych medali i pod tym względem są najlepsi w klasyfikacji wszech czasów. Drugie miejsce zajmują Duńczycy z czterema najcenniejszymi krążkami, a podium uzupełnia Szwecja z dorobkiem trzech złotych medali.

Na PGE Narodowym reprezentacja Polski powalczy zatem o dziesiąty triumf w tych zmaganiach.

