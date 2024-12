Polska gwiazda sensacyjnie wznowi karierę? Jeden warunek

39-letni Miedziński może pochwalić się wieloma sukcesami. Przez lata był czołowym jeźdźcem PGE Ekstraligi, zdobywając szereg medali z macierzystym Apatorem Toruń oraz jeden brązowy krążek z Włókniarzem Częstochowa. Indywidualnie potrafił wygrać jeden turniej cyklu Grand Prix w rodzinnym Toruniu. Był również reprezentantem Polski, sięgając dwukrotnie po złoto w Drużynowym Pucharze Świata.

Niestety, ostatnie lata były bardzo pechowe dla "Miedziaka". W 2022 roku zanotował bardzo niebezpieczny upadek na torze w Zielonej Górze. Doznał urazu głowy, był w śpiączce. Mówiło się nawet o zagrożeniu życia.

Nieoczekiwanie Miedziński wrócił do ścigania bardzo szybko, bo w trakcie kolejnego sezonu. Zasilił wówczas szeregi Fogo Unii Leszno. W jej barwach nie umiał jednak odnaleźć się w PGE Ekstralidze, notując kiepskie występy. W tym roku z kolei nie udało mu się znaleźć żadnego pracodawcy, stąd decyzja o zakończeniu kariery.

Sam zainteresowany przyznaje jednak, że mógłby skusić się na powrót, ale pod jednym warunkiem.

— Musi być możliwość czasu na przygotowanie się, musi być team, który stworzę z fajnymi ludźmi, bo jest zawodnik, ale jest też współpraca z teamem i to buduje wspólny wynik. Oczywiście klub też ma znaczenie. Na pewno mówimy o PGE Ekstralidze i Metalkas 2. Ekstralidze. Nic innego nie wchodziłoby w grę. Aczkolwiek musiałbym wiedzieć o tym teraz lub niedługo i mieć całą zimę, aby wszystko przygotować. To jest jednak jeden procent szans, dlatego się na tym nie skupiam. O końcu kariery powiedziałem publicznie, ponieważ słowo jest dla mnie bardzo ważne - przyznał Miedziński w rozmowie z "Best Speedway TV" na YouTube.

Torunianin posiada uprawnienia trenerskie i niewykluczone, że temu poświęci swą przyszłość. Aczkolwiek może znajdzie się ktoś, kto skusi się na jego angaż?