Legenda kończy karierę. Poszedł w ślady brata. "Obiecałem sobie"

Tarjei Boe, starszy z braci, był bezbłędny na strzelnicy, ale Laegreida, który spudłował raz, wyprzedził o zaledwie 0,4 s. Trzecie miejsce, mimo dwóch pomyłek na strzelnicy, zajął reprezentant gospodarzy Tommaso Giacomel - 2,6 s straty.

Po zawodach zwycięzca ogłosił, że po tym sezonie zakończy karierę - podobnie jak kilka dni temu zrobił to jego brat. W materiale wideo Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU) nie mógł powstrzymać łez.

"Płaczę, bo pięć minut temu powiedziałem w norweskiej telewizji, że to będzie mój ostatni sezon. Pierwszy raz udało mi się wygrać zawody tu, w Anterselvie, a obiecałem sobie, że jeśli wygram, to to ogłoszę. Nie ma na to lepszego momentu niż od razu po zwycięstwie. To był wspaniały dzień" - mówił 36-letni biathlonista.

Tarjei Boe nie jest tak utytułowany, jak jego młodszy brat, ale jest m.in. mistrzem świata w biegu indywidualnym na 20 km z 2011 roku i w biegu ze startu wspólnego na 15 km z 2012. Ma na swoim koncie sześć medali olimpijskich.

W klasyfikacji generalnej Laegreid ma 764 punkty, a Johannes Thingnes Boe - o trzy mniej. Prawdopodobnie to jeden z nich zdobędzie Kryształową Kulę, bo trzeci Francuz Eric Perrot ma już 220 pkt straty do lidera.

Polakom piątkowy występ zupełnie się nie udał. Najlepszy z nich Jan Guńka spudłował trzykrotnie i zajął 76. miejsce. Fabian Suchodolski był 84., Marcin Zawół 87., a Konrad Badacz 90. Żaden z nich nie wystartuje w niedzielnym biegu na dochodzenie na 12,5 km, do którego kwalifikuje się najlepsza "60" sprintu.

W czwartek odbyła się rywalizacja kobiet w sprincie na 7,5 km. Triumfowała Francuzka Lou Jeanmonnot, a prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała Niemka Franziska Preuss, która zajęła trzecie miejsce.

Kamila Żuk była 15., Anna Mąka 35., Natalia Sidorowicz 42., Joanna Jakieła 58., a Daria Gembicka 88. Prawo startu w sobotnim biegu na dochodzenie na 10 km mają cztery pierwsze Polki.

BS, PAP