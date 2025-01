5 dni transmisji z mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figurowym w kanałach Polsat Sport

W środę w Tallinie ruszają mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym. Polska do stolicy Estonii wysyła najliczniejszą reprezentację od kilkunastu lat. Występy zarówno Biało-Czerwonych, jak i największych gwiazd Starego Kontynentu przez pięć dni oglądać można w sportowych kanałach Polsatu, dostępnych także w streamingu internetowym Polsat Box Go.

W dniach od 29 stycznia do 2 lutego w hali lodowej Tondiraba rywalizować będzie aż 163 najlepszych zawodników i zawodniczek, reprezentujących 34 państwa europejskie. Zawody odbędą się ośmiu kategoriach, zarówno solowo, jak i w parach. Faworytami są m.in. Włosi oraz Francuzi, a polscy kibice jak zawsze mocno trzymają kciuki za Biało-Czerwonych.

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym w Tallinie – 5 dni emocji w kanałach Polsat Sport

Trwające od ostatniej środy stycznia do pierwszej niedzieli lutego zawody w Tallinie pokażą kanały Polsat Sport 1, Polsat Sport 2, Polsat Sport 3 oraz Polsat Sport Premium PPV 3. Każdego dnia w trakcie wielogodzinnych transmisji przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Aleksandra Szutenberg i Agnieszka Iwańska z Telewizji Polsat oraz Halina Gordon-Półtorak - wieloletnia członkini Komitetu Technicznego Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej ISU i Jacek Tascher - prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. W środę rozegrane zostaną konkurencje w programie krótkim par i programie krótkim solistek. Czwartek upłynie pod znakiem rywalizacji w programie krótkim solistów oraz programie dowolnym par. Piątek to z kolei konkurencja tańca rytmicznego oraz programu dowolnego solistek. W sobotę rywalizacja toczyć się będzie w tańcu dowolnym oraz programie dowolnym solistów. Niedziela, czyli ostatni dzień mistrzostw, zarezerwowany jest na pokazy mistrzów.

Rekordowo liczna reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym w Tallinie

Łącznie z rezerwowymi reprezentacja Polski liczy dziesięć osób, co czyni ją największa od kilkunastu lat. Biało-Czerwoni soliści to Władimir Samojłow i Kornel Witkowski, solistką jest natomiast Jekaterina Kurakowa, a jej rezerwową Laura Szczęsna. Parę sportową tworzą Julia Szczecinina i Michał Woźniak, a parę taneczną Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, dla których rezerwowymi są Anastasia Polibina i Pavel Golovishnikov. Faworytami wśród męskich solistów są Francuzi Adam Siao Him Fa oraz Kevin Aymoz. Pierwszy to triumfator dwóch poprzednich edycji Mistrzostw Europy, a drugi w tym sezonie nie ustępuje swojemu koledze pod względem wyników. Eksperci typują blisko dziesięciu łyżwiarzy do walki o medale, a w gronie tym są też dwaj Estończycy: bracia Michaił oraz Aleksandr Selevko. Wśród pań jako faworytki wymienia się między innymi Estonkę Niinę Petrokinę czy Włoszkę Larę Naki Gutmann. W konkurencjach tanecznych kolejność na podium rozstrzygną między sobą najpewniej pary z Włoch, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Litwy, Francji, Niemiec czy Gruzji.

PROGRAM MISTRZOSTW EUROPY W ŁYŻWIARSTWIE FIGUROWYM TALLIN 2025:

Środa 29.01.2025

12.00 program krótki par (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

16.00 program krótki solistek (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Czwartek 30.01.2025

12.00 program krótki solistów (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

18.00 program dowolny par (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Piątek 31.01.2025

11.30 taniec rytmiczny (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

17.00 program dowolny solistek (Polsat Sport 3, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go)

Sobota 1.02.2025

12.00 taniec dowolny (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

17.00 program dowolny solistów (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go)

Niedziela 2.02.2025

15.00 pokazy mistrzów (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Informacja Prasowa