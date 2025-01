Słaby występ syna LeBrona Jamesa. Zmarnował wszystkie rzuty w meczu

W październiku LeBron i Bronny przeszli do historii, bo nigdy wcześniej w meczu NBA nie zagrał ojciec z synem. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, że młody James będzie się w stanie zbliżyć do poziomu prezentowanego przez jego ojca.

W ostatnich miesiącach Bronny większość czasu spędził grając w barwach South Bay Lakers na zapleczu NBA, w G League. Jego wtorkowy mecz przeciwko 76ers był dopiero 12. w NBA i pierwszym, w którym zagrał więcej niż pięć minut. Łącznie we wszystkich 12 spotkaniach trafił tylko jeden z 11 rzutów.

W Filadelfii problemy Lakers zaczęły się, gdy w końcówce pierwszej kwarty z powodu problemów z mięśniami brzucha parkiet musiał opuścić Anthony Davis. 76ers w drugiej części gry zbudowali 15-punktowe prowadzenie, a w trzeciej kwarcie ich przewaga wzrosła do 25 punktów.

76ers do wygranej poprowadził Tyrese Maxey, zdobywając aż 43 punkty. Najwięcej punktów dla gości uzyskał LeBron James - 31.

W tabeli Konferencji Zachodniej Lakers z bilansem 26 zwycięstw i 19 porażek zajmują piąte miejsce. 76ers (18-27) są na 11. pozycji w Konferencji Wschodniej.

PAP