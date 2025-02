Srogi rewanż siatkarzy z Zawiercia! Pewnie ograli przeciwników

Siatkarze Aluron CMC Warty już na początku premierowej partii wypracowali sobie solidną zaliczkę (10:3) i w dalszej części seta kontrolowali sytuację. Lepiej prezentowali się w bloku, w polu serwisowym, ale zadanie ułatwiali im rywale, którzy popełnili w tej części meczu aż dziesięć błędów własnych. Gdy poszła seria przy zagrywkach Miguela Tavaresa, różnica przekroczyła dziesięć oczek (22:11). Zdecydowane zwycięstwo gospodarze przypieczętowali punktowym blokiem (25:16).

Druga odsłona również toczyła się przy przewadze siatkarzy z Zawiercia, choć do pewnego momentu Trefl dotrzymywał kroku rywalom (12:11). Punktowy odjazd gospodarzy miał miejsce od stanu 17:14 - dwie akcje skończył Aaron Russell, doszedł punktowy blok i wynik 20:14 dał zawiercianom spokój w końcówce. Jurajscy Rycerze pewnie wygrali 25:19, a wynik ustaliła zepsuta zagrywka gości.

Po wyrównanej rywalizacji na początku trzeciego seta (10:10), siatkarze z Zawiercia odskoczyli rywalom przy zagrywkach Aarona Russella (14:10). Później udaną wizytę w polu serwisowym zaliczył jeszcze Miguel Tavares (19:12) i gospodarze mieli już prostą drogę do zwycięstwa. W końcówce gdańszczanie zerwali się jeszcze do walki (23:20), ale Kyle Ensing wywalczył piłkę meczową, a Miłosz Zniszczoł zamknął to spotkanie zagrywką (25:20).



Najwięcej punktów: Karol Butryn (13) – Aluron; Aliaksei Nasevich (17), Piotr Orczyk (10) – Trefl. Dominacja gospodarzy w polu serwisowym (9–0); goście popełnili aż 26 błędów własnych, przy 14 zawiercian. MVP: Miguel Tavares.

W pierwszym meczu obu ekip w obecnym sezonie Trefl sensacyjnie pokonał Aluron CMC Wartę 3:2 (9. kolejka, 27 października). Zawiercianie zrewanżowali się więc rywalom, odnieśli dziewiętnaste zwycięstwo i umocnili się na pozycji wicelidera tabeli PlusLigi.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Trefl Gdańsk 3:0 (25:16, 25:19, 25:20)

Aluron: Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Aaron Russell, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek – Luke Perry (libero) oraz Mobin Nasri, Kyle Ensing, Jakub Nowosielski. Trener: Michał Winiarski.

Trefl: Piotr Orczyk, Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich, Jakub Czerwiński, Moustapha M’Baye, Lukas Kampa – Fabian Majcherski (libero) oraz Gijs Jorna, Rafał Sobański. Trener: Mariusz Sordyl.

