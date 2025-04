Derby Mediolanu powracają! To już trzecie starcie obu ekip w tym roku, a kluczowe pytanie brzmi – kto wygra tym razem? Analizując aktualne dyspozycje "Rossonerich" i "Nerazzurrich", faworytem wydaje się drużyna Simone Inzaghiego.

Forma AC Milan w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia. Zespół prowadzony przez Sergio Conceicao walczy o europejskie puchary, lecz sytuacja w tabeli ligi włoskiej nie wygląda najlepiej – dziewiąte miejsce i pięciopunktowa strata do szóstej lokaty, dającej prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Celują wyżej, w Ligę Mistrzów, lecz na ten moment wydaje się to bardzo trudne. Alternatywą może być Puchar Włoch, ale i tam droga do triumfu jest wymagająca.



Tymczasem Inter przystępuje do derbów w zupełnie innych nastrojach. Lider Serie A, wciąż rywalizujący w Lidze Mistrzów, prezentuje znakomitą formę – pięć ostatnich spotkań zakończył zwycięstwem. Dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest również powrót Nicoli Zalewskiego po kontuzji. Ten wszedł w drugiej połowie rywalizacji przeciwko Udinese Calcio, zastępując Matteo Darmiana w 76. minucie.



W pięciu poprzednich derbach dwa razy zwyciężył Milan, dwa razy Inter, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Milan - Inter. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu AC Milan - Inter Mediolan w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:55.