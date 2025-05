Porażka na zakończenie! Przedostatnie miejsce polskich hokeistów w MŚ Dywizji 1A

Polscy hokeiści nie mieli już szans na awans, ale w pierwszej tercji zagrali ze sporym zaangażowaniem. Ruszyli na bramkę rywali, tworzyli sytuacje, ale bez powodzenia. W 7. minucie przymierzył Dominik Paś, ale Ben Bowns obronił jego strzał, a po chwili również próbę Patryka Krężołka. Trzy minuty później strzelał z kolei Krzysztof Maciaś, ale i tym razem brytyjski bramkarz nie dał się pokonać.

Polacy próbowali, ale hokeiści Wielkiej Brytanii również angażowali Tomasa Fucika i mieli swoje szanse. Jedną z nich wykorzystali w 18. minucie. Biało-czerwoni popełnili w tej sytuacji błąd, stracili krążek, strzelił Robert Dowd, polski bramkarz odbił do boku, a tam już czekał Josh Waller. Skuteczna dobitka otworzyła wynik spotkania.

Na początku drugiej części meczu Polacy dążyli do wyrównania, znów jednak skuteczniejsi byli Brytyjczycy. W 29. minucie. Joseph Hazeldine strzelił, Tomas Fucik odbił krążek, a Robert Dowd wpakował go pod poprzeczkę.

Polacy próbowali, stwarzali sytuację, ale rywale byli skuteczniejsi. W 34. minucie karę otrzymał Krystian Dziubiński i reprezentacja Polski po raz pierwszy w tym meczu grała w osłabieniu. Długo się broniła, ale 16 sekund przed końcem kary Ollie Betteridge znalazł drogę do polskiej bramki.

W trzeciej tercji Polacy walczyli o honorowe trafienie, ale nadal nie potrafili znaleźć drogi do bramki rywali. Dwukrotnie nie zdołali wykorzystać gry w przewadze. Hokeiści Wielkiej Brytanii kontrolowali sytuację, odliczając minuty, dzielące ich od awansu do Elity.

Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został Ben Bowns. Bramkarz Wielkiej Brytanii obronił 40 strzałów. W polskiej drużynie wyróżniony został Krzysztof Maciaś.

Mistrzostwa świata Dywizji 1A zostały rozegrane w Sfantu Gheorghe w Rumunii. Awans wywalczyły dwie najlepsze drużyny (Wielka Brytania i Włochy), a ostatnia spadła do Dywizji 1B (Rumunia). Reprezentacja Polski we wcześniejszych meczach pokonała Rumunię 4:1, Japonię 2:1, przegrała natomiast z Włochami 1:4 oraz Ukrainą 1:4. Takie wyniki dały piąte miejsce w turnieju, przed reprezentacją Rumunii, która spadła do niższej dywizji.

Polska - Wielka Brytania 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Bramki: 0:1 Josh Waller (17.01), 0:2 Robert Dowd (28.20), 0:3 Ollie Betteridge (35.22).

Polska: Tomas Fucik – Jakub Wanacki, Bartosz Ciura, Patryk Krężołęk. Dominik Paś, Paweł Zygmunt – Mateusz Bryk, Karol Biłas, Bartłomiej Jeziorski Filip Komorski, Alan Łyszczarczyk – Michał Naróg, Kamil Górny, Kami Sadłocha, Krystian Dziubiński, Damian Tyczyński oraz Mateusz Zieliński, Krzysztof Maciaś, Mikołaj Syty, Mateusz Gościński.

Kary: Polska – 4 minuty; Wielka Brytania – 4 minuty.