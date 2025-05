UEFA wybrała Wrocław! Ten finał Ligi Konferencji zapisze się w historii futbolu

Władze UEFA postawiły na Wrocław. Kolejny finał europejskiego pucharu w Polsce



W połowie 2023 roku władze UEFA wybrały Stadion Miejski we Wrocławiu na arenę finału Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025. Po potwierdzeniu tej decyzji rozpoczęły się wielkie przygotowania. Dla Wrocławia będzie to pierwszy mecz tej rangi w piłce klubowej, co jest dodatkowym wyzwaniem.



Polacy jednak nie raz udowadniali już, że koncertowo organizują największe wydarzenia sportowe i spodziewamy się, że 28 maja 2025 roku będzie podobnie. Po raz czwarty w historii finał europejskiego pucharu w piłce nożnej odbędzie się w Polsce:



• pierwszy taki mecz miał miejsce w maju 2015 roku, gdy w finale Ligi Europy na Stadionie Narodowym w Warszawie Sevilla pokonała 3:2 Dnipro Dnipropetrovsk,



• drugi finał miał miejsce w sezonie 2021/2022, gdy finał Ligi Europy odbył się w Gdańsku,



• trzecim meczem tej rangi w Polsce był pojedynek o Superpuchar Europy pomiędzy Realem Madryt i Atalantą, który odbył się w sierpniu 2024 roku.



Ten mecz przejdzie do historii. Kto sięgnie po trofeum?



Kto zgarnie trofeum we Wrocławiu? W wielkim finale spotkają się londyńska Chelsea oraz Betis Sevilla. Zdecydowanymi faworytami wydają się The Blues, jednak Betis jest w stanie się przeciwstawić. O zwycięstwie może zadecydować jedna akacja, a w hiszpańskim zespole nie brakuje wyjątkowych zawodników. Wśród nich znajdują się m.in. Antony i Isco.



Więcej gwiazd światowego formatu zobaczymy jednak w Chelsea. Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek Ligi Konferencji to zespół z Londynu wymieniany był jako główny faworyt do zwycięstwa. Bez problemu dotarł do finału i 28 maja 2025 roku chce sięgnąć po ostatnie europejskie trofeum, którego brakuje w jego kolekcji.



Na co wskazują ostatnie tygodnie w wykonaniu obu drużyn? Jak wspomniano, tutaj także w lepszej dyspozycji wydaje się Chelsea. Drużyna ta zaczęła regularnie wygrywać i liczy się w walce o awans do Ligi Mistrzów poprzez Premier League.



Z drugiej strony Betis wpadł w dołek i zanotował kilka rozczarowujących występów w hiszpańskiej La Lidze. To sprawiło, że drużyna straciła szansę na awans do Champions League poprzez ligę i skończy w Lidze Europy. Dodatkowym smaczkiem dla polskich kibiców jest fakt, że przed laty w Betisie występował Wojciech Kowalczyk, a z oboma zespołami w tym sezonie wygrała już Legia.

Finał na antenach sportowych Polsatu



Gdzie obejrzeć mecz Chelsea - Betis? Prawa do transmisji spotkań Ligi Konferencji UEFA ma telewizja Polsat. Wielki finał we Wrocławiu będzie transmitowany na antenach sportowych Polsatu, co z pewnością ucieszy polskich kibiców, którzy nie wybiorą się osobiście na to piłkarskie święto. Początek meczu 28 maja o godzinie 21:00.

Polsat Sport