Urban pierwszym takim selekcjonerem od ponad dekady! Przed nim tylko... obcokrajowcy

Urban od samego początku był faworytem opinii publicznej i ostatecznie to właśnie on został wybrany przez PZPN na stanowisko selekcjonera naszej kadry. Zastąpi Michała Probierza, który podał się do dymisji.

Co ciekawe, Urban jest najstarszym trenerem z Polski, który został wybrany selekcjonerem naszej kadry. Ma 63 lata, czyli tyle samo, co Leo Beenhakker, którego mianowano w 2006 roku. Holender rocznikowo miał jednak wtedy 64 lata i pod tym względem jest drugim najstarszym trenerem Biało-Czerwonych w historii.

Liderem nadal pozostaje Fernando Santos, którego PZPN ogłosił selekcjonerem, gdy miał 68 lat. Doświadczenie Portugalczyka w żaden sposób nie przełożyło się jednak na wyniki osiągane z Polakami.

Dotychczas najstarszym Polakiem, który został mianowany opiekunem naszej drużyny narodowej był Franciszek Smuda, który w 2009 roku miał 61 lat i pracował na tym stanowisku do 2012 roku. Na dalszych lokatach znajdują się m.in. Henryk Reyman, który dwukrotnie obejmował kadrę, mając odpowiednio 48 i 59 lat oraz Ryszard Koncewicz, który selekcjonerem Biało-Czerwonych był mianowany aż ośmiokrotnie! Przy ostatniej okazji w 1968 roku miał 57 lat.