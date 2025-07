Polski talent przedłużył kontrakt z Ajaksem

W poprzednim sezonie Faberski występował w drugiej drużynie z Amsterdamu - Jong Ajax.

19-letni skrzydłowy, urodzony w Płocku, przeniósł się do holenderskiego klubu w 2022 roku z akademii Jagiellonii Białystok.

„Młodzieżowy reprezentant Polski zadebiutował w profesjonalnej piłce 12 sierpnia 2024 roku w meczu ligowym Jong Ajax z Jong PSV" - przypomniano na stronie jego obecnego pracodawcy.

Do tej pory Faberski rozegrał 34 mecze ligowe w barwach drugiej drużyny Ajaksu i strzelił cztery gole.

- Jan to skrzydłowy, który lubi atakować i docierać do linii końcowej boiska, czego oczekujemy od zawodnika na jego pozycji. Jest dobry technicznie, szybki i ma też „oko na bramkę”. Krótko mówiąc, to zawodnik, którego kibice uwielbiają oglądać na stadionie. Jesteśmy przekonani, że będzie się rozwijał w nadchodzącym sezonie i w końcu awansuje do pierwszego zespołu - powiedział dyrektor sportowy klubu Marijn Beuker.

IM, PAP