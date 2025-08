Triumfatorzy Ligi Narodów wracają do kraju! Gdzie obejrzeć konferencję polskich siatkarzy?

Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Złota drużyna wróci do kraju w poniedziałek wieczorem. Gdzie obejrzeć to wydarzenie? Konferencja prasowa z udziałem polskich siatkarzy będzie transmitowana na żywo w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.