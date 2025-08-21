Iga Świątek gra w finale US Open. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

W drodze do półfinału Polka i Norweg wygrali na amerykańskich kortach dwa spotkania. W obu starciach przegrali w sumie po trzy gemy. W swoim premierowym meczu na US Open rozprawili się z duetem ze Stanów Zjednoczonych - Madison Keys i Frances Tiafoe. Później natomiast ograli amerykańsko-włoską parę Caty McNally - Lorenzo Musetti.

W walce o finał trafili na Jessikę Pegulę i Jacka Drapera. Spotkanie półfinałowe było niezwykle zacięte i dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Ostatecznie, po super tie-breaku, lepsi okazali się Polka i Norweg. Wygrali oni 3:5, 5:3, 10:8 i awansowali do decydującego starcia.

Świątek i Ruud grają w finale. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Finał turnieju mikstowego US Open z udziałem Świątek i Ruuda powinien rozpocząć się około godziny 4:00. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? Na te pytania odpowiedzi poznamy w czwartek nad ranem polskiego czasu. Kiedy tylko mecz dobiegnie końca, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.