US Open: Świątek/Ruud - Keys/Tiafoe. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Iga Świątek

Iga Świątek nie zwalnia tempa. Po triumfie w Cincinnati Open przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie już we wtorek startuje mikstowy turniej US Open. Partnerem Polki jest Casper Ruud. Polsko-norweski duet w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykanami Madison Keys i Francesem Tiafoe. Kto wygrał mecz Świątek/Ruud - Keys/Tiafoe w US Open? Jaki wynik?

fot. PAP/EPA
Iga Świątek

W nocy z poniedziałku na wtorek Iga Świątek sięgnęła po kolejny cenny skalp w swojej karierze. Zdobyła bowiem tytuł rangi WTA 1000 w Cincinnati, pokonując w finale Włoszkę Jasmine Paolini.

 

Polka nie ma jednak wiele czasu na odpoczynek. Kilka godzin po zakończeniu rywalizacji w Cincinnati wsiadła w samolot i udała się do Nowego Jorku, gdzie już od wtorku rozgrywany jest turniej miksta w ramach wielkoszlemowego US Open.

 

Raszynianka wrzuciła na swoje media społecznościowe zdjęcie z podróży. Wysłała również wiadomość Casperowi Ruudowi, który jest jej partnerem podczas tegorocznej edycji US Open.

 

Świątek i Ruud wyjdą na kort w pierwszej rundzie już we wtorek o godzinie 18:30. Przeciwnicy polsko-norweskiego duetu to Amerykanie Madison Keys i Frances Tiafoe.

Kto wygrał mecz Świątek/Ruud - Keys/Tiafoe w US Open? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Spotkanie Świątek/Ruud - Keys/Tiafoe rozpocznie się we wtorek około godziny 18:30. Wynik poznamy w porze wieczornej. Kiedy tylko spotkanie dobiegnie końca, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie. 

