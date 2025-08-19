Tłumy czekały na Świątek. Nagle pojawił się problem. Jest wideo

Jakub ŻelepieńIga Świątek

Iga Świątek sięgnęła po triumf w turnieju WTA w Cincinnati, pokonując w finale Jasmine Paolini 7:5, 6:4. Po zakończeniu spotkania Polka pojawiła się na balkonie, pod którym zebrał się tłum fanów chcący zobaczyć gwiazdę z bliska. Raszynianka przygotowała dla kibiców małe podarunki - rzucała w ich kierunki piłeczki z autografami. W pewnym momencie pojawił się jednak mały problem.

Tłumy czekały na Świątek. Nagle pojawił się problem. Jest wideo
fot. PAP/EPA/X.com/CincyTennis
Tłumy czekały na Świątek. Nagle pojawił się problem. Jest wideo

Iga Świątek wygrała z Jasmine Paolini 7:5, 6:4 w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Dla Polki to pierwszy w karierze triumf w tym amerykańskim mieście, do tego odniesiony bez straty ani jednego seta. Dzięki wygranej raszynianka przesunie się na drugie miejsce w rankingu WTA. Teraz czeka ją rywalizacja w wielkoszlemowym US Open.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera


Świątek, tuż po odniesieniu wielkiego sukcesu, nie zapomniała o swoich kibicach. Pojawiła się na balkonie, pod którym licznie zebrali się jej fani. Tenisistka postanowiła podziękować im za wsparcie, rzucając w ich stronę piłeczki z autografami.


W pewnym momencie pojawił się jednak mały problem. Świątek rzuciła piłeczkę zbyt blisko płotu, a ta - po odbiciu się od rąk fanów - przeleciała na drugą stronę.


- O mój Boże - skomentowała z uśmiechem na ustach sytuację Polka, po czym wyrzuciła w kierunku kibiców kolejne piłeczki.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W CINCINNATI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Belinda Bencic to doświadczona zawodniczka, która umie grać na trawie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 