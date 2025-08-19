Tłumy czekały na Świątek. Nagle pojawił się problem. Jest wideo

Iga Świątek wygrała z Jasmine Paolini 7:5, 6:4 w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Dla Polki to pierwszy w karierze triumf w tym amerykańskim mieście, do tego odniesiony bez straty ani jednego seta. Dzięki wygranej raszynianka przesunie się na drugie miejsce w rankingu WTA. Teraz czeka ją rywalizacja w wielkoszlemowym US Open.

Świątek, tuż po odniesieniu wielkiego sukcesu, nie zapomniała o swoich kibicach. Pojawiła się na balkonie, pod którym licznie zebrali się jej fani. Tenisistka postanowiła podziękować im za wsparcie, rzucając w ich stronę piłeczki z autografami.



W pewnym momencie pojawił się jednak mały problem. Świątek rzuciła piłeczkę zbyt blisko płotu, a ta - po odbiciu się od rąk fanów - przeleciała na drugą stronę.



- O mój Boże - skomentowała z uśmiechem na ustach sytuację Polka, po czym wyrzuciła w kierunku kibiców kolejne piłeczki.