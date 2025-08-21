Co za osiągnięcie Świątek! Tylko nieliczni mogą się tym pochwalić

Rozstawieni z numerem trzecim Iga Świątek i Casper Ruud awansowali do finału miksta w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. Polsko-norweska para pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę i Brytyjczyka Jacka Drapera 3:5, 5:3, 10-8.

W pierwszym secie polsko-norweska para dwukrotnie została przełamana przy serwisie Świątek. W drugiej partii sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa poprawiła podanie i udało im się wyrównać.



Dramatyczny przebieg miał rozgrywany do dziesięciu punktów super tie-break. Pegula i Draper prowadzili w nim już 8-4, ale później Świątek i Ruud zdobyli sześć punktów z rzędu. Awans dał im skuteczny wolej Polki.



Świątek może tym samym pochwalić się występami w wielkoszlemowych finałach każdej kategorii. Jak zauważył fachowy profil "Z kortu - informacje tenisowe" w serwisie X.com, Polka skompletowała swoisty hat-trick, na który składają się singiel, debel i mikst.