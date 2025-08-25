Polska - Niemcy. Kiedy mecz polskich siatkarek? O której godzinie?
Polska - Niemcy to kolejne spotkanie polskich siatkarek na mistrzostwach świata 2025. Kiedy mecz Polska - Niemcy? O której godzinie Polska - Niemcy na MŚ 2025?
Polska - Niemcy. Kiedy mecz polskich siatkarek? O której godzinie?
Czas na kolejny mecz polskich siatkarek podczas mistrzostw świata 2025 - ostatni w fazie grupowej.
Zobacz także: Siatkarskie mistrzostwa świata "od kuchni". Eksperci Polsatu Sport zaskoczyli
Podopieczne Stefano Lavariniego rywalizują w grupie G, gdzie grały kolejno z Wietnamem oraz Kenią.
W ostatnim meczu fazy grupowej polskie siatkarki zmierzą się z Niemkami.
Polska - Niemcy. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz siatkarek Polska - Niemcy? Spotkanie zostanie rozegrane w środę 27 sierpnia. Godzina meczu Polska - Niemcy to 15.30 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Brazylia - Francja. Skrót meczu