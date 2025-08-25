Polska - Niemcy. Kiedy mecz polskich siatkarek? O której godzinie?

Siatkówka

Polska - Niemcy to kolejne spotkanie polskich siatkarek na mistrzostwach świata 2025. Kiedy mecz Polska - Niemcy? O której godzinie Polska - Niemcy na MŚ 2025?

Polska - Niemcy. Kiedy mecz polskich siatkarek? O której godzinie?
fot. FIVB
Polska - Niemcy. Kiedy mecz polskich siatkarek? O której godzinie?

Czas na kolejny mecz polskich siatkarek podczas mistrzostw świata 2025 - ostatni w fazie grupowej.

 

Podopieczne Stefano Lavariniego rywalizują w grupie G, gdzie grały kolejno z Wietnamem oraz Kenią.

 

W ostatnim meczu fazy grupowej polskie siatkarki zmierzą się z Niemkami.

Polska - Niemcy. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz siatkarek Polska - Niemcy? Spotkanie zostanie rozegrane w środę 27 sierpnia. Godzina meczu Polska - Niemcy to 15.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
