Tegoroczny Memoriał Wagnera będzie dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach. W turnieju w Krakowie udział biorą Polska, Serbia, Argentyna i Brazylia.

I właśnie ze Serbią podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają pierwszy mecz w ramach Memoriału Wagnera 2025. Turniej będzie się toczył systemem "każdy z każdym".

Memoriał Wagnera to prestiżowy turniej towarzyski organizowany od 2003 roku dla uczczenia pamięci najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Hubert Jerzy Wagner poprowadził reprezentację Polski siatkarzy do mistrzostwa świata (Meksyk 1974) i złotego medalu igrzysk olimpijskich (Montreal 1976).

Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.

Polska - Serbia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Serbia poznamy w piątek 29 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Serbia w Memoriale Wagnera, przekonamy się w godzinach wieczornych - start o godzinie 20.30.

