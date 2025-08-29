Memoriał Wagnera 2025: Wyniki, tabela i skróty meczów (WIDEO)

W dniach 29–31 sierpnia w Tauron Arenie Kraków siatkarze rywalizują w Memoriale Wagnera. Prestiżowy turniej towarzyski jest dla czterech reprezentacji generalnym sprawdzianem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu zostanie rozegrany na Filipinach.

Mecze pierwszej kolejki turnieju zostały rozegrane w piątek i nie przyniosły wielkich emocji. Południowoamerykański klasyk przyniósł zdecydowane zwycięstwo Argentyny nad Brazylią 3:0. Również w trzech setach reprezentanci Polski rozstrzygnęli konfrontację z Serbią.

Memoriał Wagnera jest rozgrywany od 2003 roku dla uczczenia pamięci najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Hubert Jerzy Wagner poprowadził reprezentację Polski siatkarzy do mistrzostwa świata (Meksyk 1974) i złotego medalu igrzysk olimpijskich (Montreal 1976).

Wyniki meczów Memoriału Wagnera 2025:

2025-08-29: Argentyna – Brazylia 3:0 (25:20, 25:22, 25:21)

2025-08-29: Polska – Serbia 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

2025-08-30: Serbia – Argentyna (sobota, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-30: Polska – Brazylia (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-31: Brazylia – Serbia (niedziela, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-31: Polska – Argentyna (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

Tabela Memoriału Wagnera 2025:

(mecze, punkty, sety)

1. Polska 1–0, 3, 3–0

2. Argentyna 1–0, 3, 3–0

3. Brazylia 0–1, 0, 0–3

4. Serbia 0–1, 0, 0–3.