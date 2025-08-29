Memoriał Wagnera 2025: Wyniki, tabela i skróty meczów (WIDEO)

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera jest rozgrywany w Tauron Arenie Kraków. Rywalami reprezentacji Polski siatkarzy w tegorocznej edycji turnieju są Serbia, Brazylia oraz Argentyna. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów Memoriału Wagnera 2025.

Memoriał Wagnera 2025: Wyniki, tabela i skróty meczów (WIDEO)
fot. PAP/Łukasz Gągulski
Polak Tomasz Fornal oraz Drazen Luburić i Aleksandar Stefanović z Serbii podczas meczu siatkarskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie.

W dniach 29–31 sierpnia w Tauron Arenie Kraków siatkarze rywalizują w Memoriale Wagnera. Prestiżowy turniej towarzyski jest dla czterech reprezentacji generalnym sprawdzianem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu zostanie rozegrany na Filipinach.

 

Zobacz także: Mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Terminarz MŚ siatkarzy. Kiedy mecze?

 

Mecze pierwszej kolejki turnieju zostały rozegrane w piątek i nie przyniosły wielkich emocji. Południowoamerykański klasyk przyniósł zdecydowane zwycięstwo Argentyny nad Brazylią 3:0. Również w trzech setach reprezentanci Polski rozstrzygnęli konfrontację z Serbią.

 

Memoriał Wagnera jest rozgrywany od 2003 roku dla uczczenia pamięci najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Hubert Jerzy Wagner poprowadził reprezentację Polski siatkarzy do mistrzostwa świata (Meksyk 1974) i złotego medalu igrzysk olimpijskich (Montreal 1976).

 

Wyniki meczów Memoriału Wagnera 2025:

 

2025-08-29: Argentyna – Brazylia 3:0 (25:20, 25:22, 25:21)
2025-08-29: Polska – Serbia 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

 

2025-08-30: Serbia – Argentyna (sobota, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-08-30: Polska – Brazylia (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

 

2025-08-31: Brazylia – Serbia (niedziela, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-08-31: Polska – Argentyna (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

 

Tabela Memoriału Wagnera 2025:

 

(mecze, punkty, sety)

 

1. Polska 1–0, 3, 3–0

2. Argentyna 1–0, 3, 3–0

3. Brazylia 0–1, 0, 0–3

4. Serbia 0–1, 0, 0–3.

