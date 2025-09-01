Argentyna - Brazylia. Gdzie obejrzeć towarzyski mecz siatkarzy? Transmisja TV i stream online

Siatkarze reprezentacji Argentyny i Brazylii rywalizowali ze sobą w rozegranym w miniony weekend (29–31 sierpnia) w Tauron Arenie Kraków Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Do konfrontacji odwiecznych rywali doszło już na otwarcie turnieju i Argentyńczycy pewnie wygrali 3:0.

W kolejnych spotkaniach Memoriału siatkarze Argentyny pokonali 3:0 Serbię i 3:1 Polskę i wygrali całą imprezę. Najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Pablo Koukartsev. Brazylijczycy, po porażce w pierwszym meczu, w kolejnych starciach wyraźnie się rozkręcili i ograli Polskę 3:0 oraz Serbię 3:1.

Obie południowoamerykańskie drużyny zaprezentowały się więc w Krakowie z dobrej strony. Czy utrzymają dobrą dyspozycję do mistrzostw świata, które 12 września rozpoczną się na Filipinach? Dwaj doświadczeni trenerzy - Marcelo Mendez i Bernardo Rezende zdają się to gwarantować. Przed nimi kolejny sprawdzian, który zostanie rozegrany w Sosnowcu.

Po wtorkowym spotkaniu Brazylijczyków czeka jeszcze jedna towarzyska konfrontacja. W czwartek 4 września zmierzą się w Łodzi z reprezentacją Polski.

Transmisja meczu Argentyna - Brazylia we wtorek 2 września o godzinie 18.00 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.