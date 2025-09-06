Tomasz Swędrowski leci na ósme mistrzostwa świata! "Złoto - nie bójmy się tego słowa"

Rumunia, Katar oraz Holandia będą przeciwnikami reprezentacji Polski w pierwszej fazie mistrzostw świata. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia są zdecydowanymi faworytami rywalizacji w grupie B.

– To moje ósme mistrzostwa świata, ale to jest mniej istotne. Myślę, że siatkarzy czeka dobry turniej. Obawiam się tylko jednego, że ta impreza jest bardzo rozwleczona w czasie. Do ćwierćfinału bardziej będziemy się męczyć tym, że są długie przerwy, niż samym graniem. Grupa jest prosta i na doszlifowanie formy przed tymi najważniejszymi meczami – powiedział Tomasz Swędrowski.

– Myślę, że mamy autostradę do półfinału, bo też nie sądzę, byśmy mieli kłopoty w ćwierćfinale. Nie sugerujmy się meczami sparingowymi, choć już to ostatnie spotkanie towarzyskie z Brazylią wyglądało dobrze. Oczywiście, można grać jeszcze lepiej i wszyscy są tak naładowani, że spokojnie możemy myśleć o medalu. Nie bójmy się tego słowa - "złoto" – dodał komentator Polsatu Sport.

Jak będzie wyglądała podróż polskich siatkarzy na Filipiny?

– Wylot jest z Warszawy do Dubaju. Tam cztery godziny przerwy. Później około dziesięciu godzin lot na Filipiny. Przylot będzie wieczorem, około godziny 18.00. To dobrze, bo po dotarciu do hotelu można od razu iść spać. Gorzej, gdy przyjeżdża się rano, bo wówczas trzeba przetrwać cały dzień. Sześciu czy siedmiu chłopaków z tej drużyny już to przerabiało, bo byliśmy na Filipinach dwa lata temu na Lidze Narodów. To będzie ta sama trasa – stwierdził redaktor Swędrowski.

Cała rozmowa Marcina Lepy z Tomaszem Swędrowskim w materiale wideo:

RM, Polsat Sport